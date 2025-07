Doppio Sogno 2025 a Napoli: cinema all’aperto a Villa Pignatelli a soli 5 euro

© Napoli da Vivere

Ritorna Doppio Sogno la rassegna che propone grandi film all’aperto nei giardini di Villa Pignatelli alla Riviera di Chiaia a soli 5 euro per tante serate nel fresco dei giardini della splendida villa vicino al mare di Napoli

Torna anche quest’anno a Napoli, a Villa Pignatelli dal’8 al 24 luglio 2025, Doppio Sogno la rassegna che propone 9 serate di film d’autore in lingua originale curate da Laura Angiulli. Nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì alle 20.30, tanti capolavori in versione originale sottotitolata, presentate da critici e docenti durante delle belle serate all’aperto da non perdere a Villa Pignatelli.

Doppio sogno è sempre a cura del Teatro Stabile d’Innovazione Galleria Toledo di Napoli e l’ingresso costa 5 euro. Quest’anno un’edizione importante perché è il venticinquesimo anno della rassegna che accompagna il pubblico tra cinema, letteratura e incontri nel suggestivo giardino di Villa Pignatelli con nove serate dedicate al grande cinema d’autore.

Solo 5 euro per vivere 9 serate di cinema indimenticabili a Napoli

Doppio Sogno 2025 è tornato: 9 film d’autore in lingua originale, 9 notti sotto le stelle nei giardini di Villa Pignatelli, a due passi dal mare. Un’esperienza unica, tra cinema, cultura e magia. E costa meno di una pizza: solo 5 euro a serata!

️ I posti sono limitati e vanno a ruba: acquista ora su Vivaticket

Non aspettare l’ultimo minuto: scegli la tua serata, coinvolgi gli amici, e goditi il grande cinema nel cuore di Napoli. Chi arriva prima… sogna meglio. ✨

Programma completo – Doppio Sogno 2025

Martedì 8 luglio 2025 – dalle 20,30 – introduce Massimiliano Gaudiosi, storia del cinema, Università degli Studi di Napoli Federico II – raccolta cortometraggi Muti e senza nome – regia, fotografia e montaggio Giovanni Circelli, commento musicale Francesco Distefano, 2024, Italia, bianco e nero, 3 min – Dead Man – Jim Jarmusch 1995, USA, bianco e nero, 121 min V.O. inglese, sottotitoli italiano

Mercoledì 9 luglio 2025 – dalle 20,00 – presentazione del libro " Il suo canto libero. Lucio Battisti, un'educazione sentimentale" di Antonio Tricomi (Reality Book edizioni) con Nando Misuraca voce e chitarra. La Fiammiferaia (Tulitikkutehtaan tyttö) – Aki Kaurismaki, 1990, Finlandia / Svezia, colore, 68 min V.O. finlandese, sottotitoli italiano

Giovedì 10 luglio 2025 – dalle 20,30 – introduce Gianfranco Alfano, letteratura italiana, Università degli Studi di Napoli Federico II – Quel pomeriggio di un giorno da cani (Dog Day Afternoon) – Sidney Lumet, 1975, USA, colore 125 min V.O. inglese, sottotitoli italiano

Martedì 15 luglio dalle ore 20,30 – introduce Roberto D'Avascio, letteratura Inglese, Università degli Studi di Napoli L'Orientale – Il Cerchio (Dayereh) – Jafar Panahi, 2000, IRAN, colore, 90 min – V.O. persiano, sottotitoli italiano

Mercoledì 16 luglio 2025 – dalle 20,30 – -introduce Valeria Sperti, letteratura francese, Università degli Studi di Napoli Federico II – Il Danno (Damage) – Louis Malle, 1992, Francia / Regno Unito, colore, 115 min V.O. inglese, sottotitoli italiano

Giovedì 17 luglio 2025 – dalle 20,00 – -presentazione del libro " Il cinema di Clint Eastwood " (Gremese Editore) di Alberto Castellano con Alberto Castellano, saggista e critico cinematografico, l'autore Domenico Livigni e Gino Frezza, sociologia dei processi culturali, Università degli Studi di Salerno – Mystic River – Clint Eastwood, 2003, USA, colore 138 min V.O. inglese, sottotitoli italiano

Martedì 22 luglio dalle ore 20,30 – introduce Francesco de Cristofaro, letterature comparate, Università degli Studi di Napoli Federico II – Primavera,Estate,Autunno,Inverno …e ancora Primavera (Bom yeoreum gaeul gyeoul geurigo bom) – Kim Ki-duk, 2003, Corea del Sud, colore, 103 min – V.O. coreano, sottotitoli italiano

Mercoledì 23 luglio dalle ore 20,30 – introduce Alberto Castellano saggista e critico cinematografico – Lo specchio della vita – (Imitation of life) – Douglas Sirk, 1959, USA, colore, 125 min – V.O. inglese, sottotitoli italiano

Giovedì 24 luglio 2025 – dalle 20,30 – introduce Giulia Renzi Teatro Stabile d'Innovazione Galleria Toledo – Il Grande Freddo (The Big Chill) Lawrence Kasdan, 1983, USA, colore, 105 min V.O. inglese, sottotitoli italiano

Biglietti a 5 euro con acquisto in botteghino e in prevendita su VivaTicket https://www.vivaticket.com/it/venue/villa-pignatelli/512925063

prenotazioni prenotazioni.galleriatoledo@gmail.com

Maggiori informazioni – Doppio sogno

