Aperitivo al Cava Regia: il 12 luglio a Vico Equense parte l’estate più esclusiva

Contenuto sponsorizzato

Musica, tramonto, drink e bellezza senza tempo. Il prossimo sabato 12 luglio, preparati a vivere un’esperienza fuori dal comune: l’aperitivo al Cava Regia, il beach club più suggestivo della Costiera Sorrentina, riapre le sue porte con una serata esclusiva da non perdere. E questa è solo la prima di una serie di appuntamenti estivi che renderanno ogni weekend indimenticabile.

Il 12 luglio si accende la cava: DJ set al tramonto e vibe mediterranee

L’estate inizia col piede giusto. Il primo appuntamento della stagione trasformerà un’antica cava calcarea rigenerata in un tempio del sound e dello stile: dalle 19:00 all’01:00, tra pareti di roccia e cielo che si tinge d’oro, il tramonto danzerà sulle note di: Saggiomo, Stefano Esposito e Antonio Citarella

Nel cuore di Vico Equense, a due passi dal mare, ti aspettano un’area food ricercata, cocktail d’autore e un’atmosfera elegante, ma mai rigida, dove il lusso si respira nei dettagli.

E se arrivi entro le 20:00, entri gratis con l’early bird.

Un luogo che non somiglia a nessun altro

Cava Regia è molto più di una location: è un concept mediterraneo nato in collaborazione con E.Marinella, icona del made in Italy nel mondo. Tra vasche idromassaggio ricavate nelle antiche fornaci, lounge vista mare e il profumo salmastro della Costiera, ogni dettaglio è pensato per un pubblico che ama distinguersi.

Hai due opzioni per arrivarci:

in auto, con parcheggio custodito e servizio navetta

oppure via mare, con water taxi dal molo privato per un ingresso da star

Biglietti e prenotazioni

EARLY BIRD : gratuito entro le 20:00 (posti limitati!)

: gratuito entro le 20:00 (posti limitati!) 1st RELEASE : 20€ con drink incluso

: 20€ con drink incluso 2nd RELEASE: 25€ con drink incluso

Prenota adesso su Eventbrite: Aperitivo al Cava Regia – Sabato 12 luglio

Un’estate intera di tramonti, musica e stile

Non puoi esserci il 12 luglio? Nessun problema. L’aperitivo al tramonto di Cava Regia ti aspetta ogni settimana per tutta l’estate: un format esclusivo che unisce DJ set live, drink selezionati, finger food e un panorama che toglie il fiato. Ogni serata è diversa, ma tutte hanno una cosa in comune: una location unica al mondo e un’atmosfera da sogno.

Se cerchi un posto fuori dal tempo, dove il Mediterraneo incontra il glamour, Cava Regia è il tuo rifugio. Il 12 luglio inizia il viaggio: non restare fuori, prenota il tuo ingresso e goditi il tramonto più spettacolare della Costiera, con il sound perfetto e un cocktail tra le mani.

INFO RAPIDE

Quando: sabato 12 luglio, dalle 19:00 alle 01:00

Dove: Cava Regia, Parcheggio Le Axidie, Vico Equense

DJ set: Saggiomo – Stefano Esposito – Antonio Citarella

Biglietti: early bird gratuito entro le 20, poi 20€/25€ con drink

Parcheggio custodito + navetta

Water taxi dal molo privato

PRENOTA QUI IL TUO POSTO