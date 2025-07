La Sagra del Fusillo co’ Ciurillo a San Potito Ultra in provincia di Avellino

15° Edizione a San Potito Ultra, in provincia di Avellino, per l’attesa Sagra del Fusillo Co’Ciurillo che proporrà gli ottimi fusilli co’ciurilli, cioè con i fiori di zucca, ma anche altri piatti tipici della zona

Ritorna per la sua 15^ edizione a San Potito Ultra, in provincia di Avellino, l’attesa Sagra del Fusillo Co’Ciurillo che si terrà Venerdì 11 e Sabato 12 Luglio 2025.

La sagra inizia dalle ore 19,00, e si terrà sempre in Piazza Barone Amatucci, e si potranno degustare gli ottimi fusilli co’ciurilli, cioè con i fiori di zucca, ma anche altri piatti tipici della zona come la braciata, ad altre pietanze sempre a base di ciurilli e naturalmente non mancherà anche tanto ottimo vino aglianico prodotto in zona.

A San Potito Ultra, un borgo piccolo irpino

A San Potito Ultra, un borgo piccolo irpino, ma che vanta una lunga tradizione di accoglienza e gastronomia ci saranno parcheggi e nelle due serate non mancherà la musica popolare: La sagra è organizzata dal Comitato Festa Maria S.S. del Soccorso ed il menù è riportato di seguito.

Saranno disponibili ampi parcheggi gratuiti per auto e moto, e aree sosta per camper non attrezzate. Sarà possibile richiedere maggiori informazioni ai seguenti contatti telefonici 3458181931, 3276985134, 3394541952 e 3393130750 maggiori informazioni – evento ufficiale

