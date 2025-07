Secchiate, colori e spettacoli: vivi ‘A Chiena a Campagna dal 13 luglio al 24 agosto

Ph Facebook a Chiena

Anche quest’anno a Campagna, vicino Salerno, si terrà la Chiena la grande festa in cui vengono allagate le strade della cittadina salernitana e si passeggia nell’acqua o si scambiano secchiate d’acqua. Una grande festa popolare da non perdere

Anche quest’anno a Campagna, vicino Salerno si terrà la grande festa della Chiena, l’attesissima festa dell’acqua. La Chiena edizione 2025 si svolgerà dal 13 luglio fino al 24 agosto 2025 nei fine settimana. Anche quest’anno la grande festa della Chiena presenta con tanti divertenti e freschi appuntamenti, come la secchiata, a cui tutti possono partecipare. La festa proseguirà per tutti i sabati e le domeniche successivi fino alla grande festa finale del 24 agosto 2025.

13 luglio al 24 agosto 2025 torna ‘A Chiena a Campagna, la festa dell’acqua più amata in Campania tra secchiate, passeggiate e spettacoli.

️ Acquista i biglietti su Vivaticket Daltorna, la festa dell’acqua più amata in Campania tra secchiate, passeggiate e spettacoli.

Da non perdere la Chiena di Mezzanotte che prevede solo una passeggiata notturna alla mezzanotte in punto che si terrà sabato 16 agosto 2025: viene fatta scorrere l’acqua nel centro storico della città, mentre, nell’insolito scenario notturno, si svolgono spettacoli spontanei, musicali, teatrali e di danza.

La grande festa dell’acqua a Campagna con le strade allagate

Anche quest’anno la Chiena si svolgerà tra le strade allagate, secchiate, passeggiate e chiena di mezzanotte, e sarà un grande evento da non perdere. Oltre al programma dei weekend, che prevede passeggiate o lanci di acqua (secchiate) tra le strade invase dall’acqua, ci saranno anche altri eventi tra visite guidate al paese e alle valli vicine, degustazioni e tanti altri eventi che troverete in dettaglio sulla pagina facebook ufficiale.

Biglietti per i giorni con eventi speciali

In alcune giornate di domenica è prevista una passeggiata alle ore 12.00 e poi ‘A secchiata alle 15.30: si svolge nelle strade una sorta di sfida lanciandosi reciproche secchiate d’acqua. In questi giorni l’accesso al centro sarà a pagamento (9 euro + prev a persona) con sconti per famiglie: Viene offerto il servizio di deposito bagagli ed il servizio guardaroba,

Per il 2025 i giorni a pagamento sono quelli in cui è prevista, oltre alla passeggiata delle ore 12 anche la “secchiata” delle ore 15,30. Nei giorni in cui c’è solo la passeggiata delle 12 o delle 15 non si paga.

I giorni a pagamento per il 2025 sono i seguenti:

domenica 20 luglio 2025 – 12:00

domenica 27 luglio 2025 – 12:00

domenica 03 agosto 2025 – 12:00

domenica 10 agosto 2025 – 12:00

domenica 24 agosto 2025 – 12:00

I giorni ad ingresso libero, con solo passeggiata, sono i seguenti:

domenica 13 luglio ore 12:

sabato 02 agosto ore 15

sabato 09 agosto ore 15.

Consultate le date riportate sul sito ufficiale

Acquista i biglietti per ‘A Chiena Torna dal 13 luglio al 24 agosto 2025 la storica ‘A Chiena a Campagna, vicino Salerno: la festa dell’acqua più attesa dell’estate.

Tra passeggiate nell’acqua, secchiate, spettacoli e la magica Chiena di Mezzanotte, il borgo si trasforma in un’esperienza unica da vivere.

In alcune domeniche speciali è previsto l’ingresso con biglietto.

Scopri le date, il programma completo e acquista subito i biglietti online! ️ Acquista i biglietti su Vivaticket



Gli eventi speciali da non perdere a Campagna

A secchiata : la domenica pomeriggio, alle 15.00, si svolge nelle strade una sorta di sfida lanciandosi reciproche secchiate d’acqua;

: la domenica pomeriggio, alle 15.00, si svolge nelle strade una sorta di sfida lanciandosi reciproche secchiate d’acqua; Passeggiata: Si passeggia la domenica mattina (12.30) e il sabato pomeriggio (15.00) lungo il corso principale della città;

Si passeggia la domenica mattina (12.30) e il sabato pomeriggio (15.00) lungo il corso principale della città; Guerra dei colori: È una battaglia ludica che si combatte senza armi, o meglio le armi più letali sono delle semplici spugne bagnate e colorate, ovviamente con colori rigorosamente atossici, intinte in grandi tinozze e dopo di che si usano per colpire chiunque si ha a tiro. L’evento vuole essere soprattutto un momento divertente che da una parte esorcizza con i colori, simbolo di pace, la parola “guerra” e dall’altra vuole fare riflettere su quanto essa sia inutile e senza senso;

È una battaglia ludica che si combatte senza armi, o meglio le armi più letali sono delle semplici spugne bagnate e colorate, ovviamente con colori rigorosamente atossici, intinte in grandi tinozze e dopo di che si usano per colpire chiunque si ha a tiro. L’evento vuole essere soprattutto un momento divertente che da una parte esorcizza con i colori, simbolo di pace, la parola “guerra” e dall’altra vuole fare riflettere su quanto essa sia inutile e senza senso; Chiena di Mezzanotte: (con solo passeggiata, no secchiate) A mezzanotte in punto, viene allagata la città, mentre, nell’insolito scenario notturno, si svolgono spettacoli spontanei, musicali, teatrali e di danza.

La Chiena di Campagna una grande festa per tutti senza spreco di acqua

La Chiena è diventata una bella festa tradizionale che si basa sulla “piena” ovvero sullo straripamento (voluto) del fiume Tenza che lascia il suo letto naturale e “passa” per la cittadina e le sue strade, inondandola per la felicità di tutti. (L’Amministrazione del Comune di Campagna e la Pro Loco Campagna precisano che la Chiena è una parziale deviazione del fiume Tenza e l’acqua deviata viene poi incanalata di nuovo nel letto naturale del fiume attraverso un apposito tombino, così che non venga sprecata.

Una manifestazione di origine antica che, nel tempo, è diventata un grande evento folkloristico che si ripete a Campagna nel periodo che va verso il ferragosto ed è organizzata dalla dalla pro Loco e dal Comune.

Gli appuntamenti de ‘A Chiena 2025

A’ Chiena 2025 a Campagna

Quando: dal 13 luglio fino al 24 agosto 2025

dal 13 luglio fino al 24 agosto 2025 Dove: Centro storico di Campagna, vicino Salerno

Centro storico di Campagna, vicino Salerno Biglietti: €9 a persona solo nei giorni con eventi speciali – Disponibili su Vivaticket (link affiliato)

€9 a persona solo nei giorni con eventi speciali – Disponibili su (link affiliato) Maggiori informazioni: Chiena di Campagna

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.