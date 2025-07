4 visite guidate a Napoli nel weekend dal 10 al 13 luglio 2025

Anche nel prossimo fine settimana sempre tante visite guidate a Napoli e in tutta la Campania con eventi sempre interessanti, per scoprire, assieme ad esperti e guide, i luoghi più belli della nostra terra

Anche per questo weekend dal 10 al 13 luglio 2025 ci saranno delle interessanti visite guidate nei luoghi più belli di Napoli e della Campania, con passeggiate guidate che ci faranno conoscere i posti più particolari e straordinari della città e dei suoi magnifici dintorni. Gli eventi sono proposti da associazioni che lavorano da anni sul territorio e che utilizzano brave guide e storici dell’arte per accompagnarci nei posti più belli della nostra terra. Chiedete sempre maggiori informazioni e prenotate ai numeri di telefono indicati delle associazioni per avere maggiori dettagli su quanto da loro proposto.

Visite tutti i giorni al Decumano Sotterraneo nel fresco dei 35 metri di profondità

Con l’estate che ormai si fa sentire e le temperature che sfiorano i picchi più alti, c’è un segreto per sfuggire al caldo asfissiante: un percorso sotterraneo nel cuore del centro storico di Napoli. A 35 metri di profondità, si trova un rifugio naturale di frescura. Il percorso sotterraneo della Basilica della Pietrasanta, oggi LAPIS Museum. Qui, nelle profondità dell’antica Neapolis, i visitatori possono respirare un’aria freschissima mentre esplorano un patrimonio di grande valore. La visita inizia nel Museo dell’Acqua, dove antiche cisterne greco-romane raccontano la straordinaria ingegneria idraulica di una città che duemila anni fa già conosceva l’importanza dell’acqua. Le luci scenografiche che illuminano questi spazi millenari creano un’atmosfera unica, che permette di immergersi in un passato ricco di storia e innovazione. Il percorso continua nella suggestiva Sala della Luna, dove un eterno plenilunio fa da cornice alla memoria della fondazione pagana dell’edificio che sovrasta il complesso. Ma è nel Decumano Sommerso che la storia si fa più tangibile. Qui, durante la Seconda Guerra Mondiale, queste cavità sotterranee divennero rifugi sicuri per migliaia di napoletani, proteggendoli dai bombardamenti aerei. Al piano-basilica fino al 28 settembre è possibile ammirare una mostra esclusiva dedicata a Picasso. Picasso – Il linguaggio delle idee che offre uno spunto inedito sul genio spagnolo, esplorando aspetti meno conosciuti del suo lavoro, come il processo creativo e la sua produzione scultorea, spesso oscurata dalla fama delle sue opere pittoriche. In occasione di questa esposizione, i visitatori della mostra possono usufruire di uno sconto di due euro sul biglietto intero per il percorso sotterraneo. Il LAPIS Museum è aperto tutti i giorni, dalle 10:00 alle 20:00. Durante la settimana, sono disponibili sei turni di visita guidata (alle 10:30, 12:30, 13:30, 15:30, 16:30 e 18:30), mentre nel weekend sono cinque (alle 10:30, 12:30, 14:30, 16:30 e 18:30). La prenotazione è fortemente consigliata, soprattutto nei fine settimana e durante i giorni festivi. Per prenotazioni, è possibile chiamare al numero 08119230565 (attivo dal lunedì al venerdì, dalle 10:00 alle 14:00), inviare un messaggio WhatsApp, oppure scrivere a info@lapismuseum.com. È anche possibile acquistare i biglietti direttamente sul sito ufficiale di Lapis Museum senza costi aggiuntivi. Per chi cerca una pausa dal caldo opprimente delle strade di Napoli, il Museo dell’Acqua è la scelta ideale. Un’immersione nella storia, in un angolo nascosto della città che conserva la sua autenticità e la sua freschezza, lontano dalla frenesia della vita quotidiana. Maggiori Informazioni Sito Ufficiale per visite guidate, prenotazioni e acquisto ticket – Organizzazione – Lapis Museum [contenuto sponsorizzato #adv]

Domenica 13 luglio – la bellissima Chiesa dei Girolamini

Una bella visita guidata ad una delle chiese più belle di Napoli la Chiesa dei Girolamini, riaperta dopo 10 anni di cantieri di restauro. La chiesa, con i suoi 68 metri di lunghezza e 28 di larghezza, presenta capolavori artistici del tardo-manierismo romano e napoletano, del naturalismo e del barocco (da Massimo Stanzione, Luca Giordano, Battistello Caracciolo, Francesco Solimena oltre a Guido Reni, Sammartino, Ribera e Francesco Gessi). La chiesa fu edificata a Napoli a seguito dell’arrivo in città dei padri oratoriani di San Filippo, dopo il 1586, che inizialmente acquistarono Palazzo Seripando, di fronte al Duomo, costruendo una prima chiesa e un oratorio. L’attuale chiesa, su progetto dell’architetto fiorentino Giovan Antonio Dosio, fu iniziata negli anni ’90 del Cinquecento e consacrata nel 1658. La prenotazione è obbligatoria – Appuntamento alle 10:15 piazza Girolomini in via dei Tribunali– Costi da 14 euro – Per la visita guidata tutte le informazioni sul sito ufficiale -Organizzazione Megaride Art

Sabato 12 luglio – Giro giro Napoli: Visite Guidate Gratuite per Bambini nei Monumenti di Napoli

Continua Giro giro Napoli 2025 fino al 27 dicembre 2025 e, ogni sabato, propone quattro siti d’arte e cultura che accoglieranno visite guidate e laboratori interattivi gratuite, offrendo ai piccoli ospiti un’esperienza coinvolgente alla scoperta di tesori nascosti, storie affascinanti e leggende partenopee. Per il prossimo weekend del 12 luglio 2025 – Istituto Italiano per gli Studi Filosofici – Palazzo Serra di Cassano – Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato e opera “OH!” di Marcello Jori in Piazza Mercato – Masseria Luce- Archivio Storico del Banco di Napoli – Per la visita guidata tutte le informazioni sul sito ufficiale e sul link che troverete sul post . Giro Giro Napoli 2025: visite guidate gratuite

Dal 10 al 12 luglio – Donne di fede, carità e speranza: Visite gratuite nei conventi e monasteri di Napoli

A Napoli la celebrazione del Giubileo 2025 inizia con un evento gratuito da non perdere che prevede, dal 13 febbraio al 21 dicembre 2025, ben 8 itinerari, 77 visite guidate, 18 incontri musicali e tanto altro. Promosso e finanziato dall’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli, il progetto si chiama “Donne di fede, carità e speranza. Percorsi giubilari nei conventi e nei monasteri di Napoli” e prevede tantissimi eventi gratuiti fino a esaurimento posti con prenotazione obbligatoria.Gli appuntamenti del sabato saranno accompagnati da momenti musicali con formazioni acustiche che allieteranno i partecipanti, proiettandoli in un’atmosfera suggestiva 10 luglio – Itinerario 3 ore 10.00 punto d’incontro: SS. Annunziata – 10 luglio – Itinerario 1 ore 16.00 punto d’incontro: S. Maria di Costantinopoli – 11 luglio – Itinerario 2 ore 9.00 punto d’incontro: S. Gregorio Armeno – 12 luglio – Itinerario 7 ore 10.00 punto d’incontro: S. Nicola a Nilo informazioni sul link del post Visite guidate gratuite

Vi ricordiamo che in questo periodo ci sono tante altre visite guidate da non perdere in città:

