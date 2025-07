Terrazze Pietrarsa 2025: aperitivi, cene e musica sul mare di Napoli

Un angolo di paradiso tra mare, storia, sapori e cultura

Contenuto sponsorizzato #adv

Nelle serate estive napoletane c’è un luogo dove il tempo sembra sospeso tra la bellezza del mare e la magia della storia: sono le Terrazze Pietrarsa, all’interno del complesso museale del Museo Nazionale Ferroviario. Affacciate direttamente sul Golfo di Napoli, offrono un’esperienza fatta di relax, cibo e intrattenimento culturale.

Alle Terrazze i visitatori possono accomodarsi per un aperitivo fresco o una cena nella terrazza Bistrot e Pizzeria, immersi nei giardini botanici del museo. Il suono delle onde, il profumo del mare e la luce dorata del tramonto creano la cornice perfetta per una serata romantica o in compagnia.

Il menu del Bistrot e della Pizzeria è un viaggio nei sapori della tradizione campana. Dai prodotti freschi a chilometro zero alle pizze preparate secondo l’autentica scuola napoletana, ogni piatto è pensato per raccontare il territorio. Il tutto accompagnato da drink esclusivi e vini selezionati, serviti in un’atmosfera elegante, ma informale.

Le Terrazze Pietrarsa non sono solo un ristorante vista mare. Durante l’estate ospitano anche un ricco calendario di eventi: serate con musica dal vivo, reading, degustazioni e momenti culturali. Un’occasione per vivere l’estate napoletana in modo diverso, unendo svago e scoperta del passato. E per chi desidera completare l’esperienza, i padiglioni del museo restano aperti fino a tarda sera, offrendo la possibilità di visitare una delle collezioni ferroviarie più affascinanti d’Europa.

L’intera area è disponibile anche per eventi privati e piccoli ricevimenti. La combinazione tra panorama mozzafiato, atmosfera suggestiva e organizzazione impeccabile rende le Terrazze Pietrarsa una delle location più richieste per feste, compleanni e appuntamenti esclusivi.

Terrazze Pietrarsa 2025: maggiori informazioni

Quando: dal mercoledì alla domenica, tutta l’estate 2025

dal mercoledì alla domenica, tutta l’estate 2025 Orari:

Mercoledì e giovedì: 18:00 – 21:30 (ultimo ingresso 20:30) Venerdì e sabato: 18:00 – 00:30 (ultimo ingresso 23:30) Domenica: 18:00 – 23:30 (ultimo ingresso 22:30)

Dove: Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, Napoli

Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, Napoli Contatti e informazioni: WhatsApp 335 6422368

