Mytilus Fest: ritorna la festa delle cozze a Bacoli – programma completo

Due serate di festa a Bacoli, nel porto di Baia, per Mytilus Fest: due sere tra cozze, musica e sapori ai Campi Flegrei. Oltre a tanto buon cibo anche serate musicali gratuite e da non perdere con tanti grandi gruppi tra cui i 99 Posse, Jovine, Ars Nova e Bagarjia e tanti altri

Il 12 e il 13 luglio al Porto di Baia a Bacoli, torna la festa della cozza con cibo, concerti, attività per bambini e kayak tra gli allevamenti. Sabato e domenica dalle 19:00, nel Porto di Baia a Bacoli si terrà la seconda edizione del Mytilus Fest, una festa straordinaria dedicata alle buone cozze di Bacoli, gli ottimi Mitili dei campi Flegrei

Mytilus Fest sarà il primo grande evento dell’estate a Bacoli sul Porto di Baia dove nel weekend del 12 e 13 luglio non mancherà tanto buon cibo e concerti, musica e visite culturali. I partecipanti troveranno le ottime cozze della zona preparate in tutte le versioni possibili, un piatto famoso conosciuto per la sua bontà da millenni e che è stato anche un punto di forza dell’economia locale

L’evento è organizzato dall’associazione MSP in collaborazione con il Comune di Bacoli e proporrà ai partecipanti ottimi piatti a base dei buoni mitili locali preparati da chef locali: Non mancheranno anche visite guidate presso gli allevamenti della zona. Il programma prevede stand gastronomici con decine di proposte culinarie: dai piatti di cozze alla cucina tipica campana e concerti live ogni sera. Disponibili ampi parcheggi.

Programma Mytilus Fest 2025

12 Luglio dalle 19 in poi

Area Ludica: Ludobus ora – Arcobaleno Animations – Spicchi Flegrei Laboratorio per Bambini (max 10 bimbi alla volta)

Area Live concerti dal vivo dalle 21

Ars Nova e Bagarjia

Marechiasmo

Amy Leah

Area Food & Drink

Pepsi, Birrificio artigianale Napoletano con N'Artigiana, Sciardac, Hosteria Bugiarda, Home Poa, Paccasassi, Tabernus, Essencia, Armoni, A casa vost, la locanda del testardo, Sazio, Capo blu, il riccio, La tinaia , Blamangieri con Procidella, Bahia 67, Materia Prima, Maraba', Cantine, Origini, Polyphemos, Cantine Carannante.

13 Luglio dalle 19 in poi

Area Live concerti dal vivo dalle 21

Area Live concerti dal vivo dalle 21

Valerio jovine Full Band

Ospite a sorpresa

Marechiasmo

Area food & Drink

Pepsi, Birrificio artigianale Napoletano con N’Artigiana, Sciardac, Hosteria Bugiarda, Home Poa, Paccasassi, Tabernus, Essencia, Armoni, A casa vost, la locanda del testardo, Sazio, Capo blu, il riccio, La tinaia , Blamangieri con Procidella, Bahia 69, Materia Prima, Maraba’, Origini, Polyphemos, Cantine Carannante.

Esperienze speciali

TOUR alla scoperta del Nostro Mare a cura di Lomar Dreams – Sabato 12 Luglio – Domenica 13 luglio Emozionante giro in barca alla scoperta di storie, miti e leggende del mare osservando la splendida costa dei campi flegrei e le meraviglie di Baia sommersa. Durante il giro sarà possibile anche osservare gli allevamenti dei mitili ed ascoltarne la storia Prenotazione Obbligatoria Info, costi e Prenotazione +39 379 24 26 496

Escursione in Stand Up Paddle – Sabato 12 e domenica 13 dalle 10 alle 12 ed una partenza straordinaria all’alba ore 5.30 – Adatta ai principianti e ai paddlers più esperti. Partiremo da Bacoli, presso la spiaggia di Marina Grande e, dopo aver dato a tutti i partecipanti le nozioni di base per trovare l’equilibrio, pagaieremo in direzione del paradiso nascosto dello Schiacchetiello dove avremo il tempo per fare un bagno e rilassarci cullati dalle onde. Lungo il percorso sosteremo nei pressi degli allevamenti dei mitili, per approfondire questa tradizione del territorio, che affonda le radici nel passato storico flegreo. Per info e prenotazioni 351 5044 059 – Costo 20 euro piu 5 quota associativa

tour in barca lungo la costa di Baia – Nell’ambito dell’evento Mytilus, che si terrà al Molo di Baia il 12 e 13 luglio, ATHENA Pesca Turismo, in collaborazione con La Pro Loco Città di Bacoli e Associazione Guide Flegree, organizza un suggestivo tour in barca lungo la costa di Baia.Durante la navigazione, guide abilitate racconteranno la storia affascinante dell’antica Baia, ammirando dal mare le rovine di epoca romana. Il percorso include una sosta presso un impianto di allevamento di cozze, dove sarà possibile scoprire da vicino le tecniche tradizionali di coltivazione. L’esperienza si concluderà con una degustazione di cozze accompagnata da vino locale. Luogo di imbarco: Porto di Baia, Bacoli (NA) – Orario: ore 19.00 – al tramonto – Contributo di partecipazione: 20 euro a persona

Prenotazione obbligatoria: 379 103 0885 – Posti limitati

Altri eventi previsti li trovate sul sito ufficiale

Mytilus Fest Facebook a Bacoli

