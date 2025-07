Antonello Venditti in concerto a Pompei il 12 luglio 2025: 40 anni di Notte prima degli esami

Un grande tour che arriva a Pompei per una grande notte nel Teatro Grande: 40 milioni di dischi venduti per Antonello Venditti che proporrà “Notte prima degli esami – 40th Anniversary – 2025 Edition”: una notte emozionante che celebra i quarant’anni di uno dei brani più amati della musica italiana

Evento da non perdere sabato 12 luglio 2025 all’Anfiteatro degli Scavi di Pompei: Antonello Venditti sarà sul palco uno dei suoi concerti più attesi il “Notte prima degli esami – 40th Anniversary – 2025 Edition”.

Antonello Venditti ritorna in tour dopo il grande successo del Tour 2024 che ha raggiunto oltre 30 date sold out in tutta Italia, e che propone i quarant’anni di uno dei brani simbolo della musica italiana: “Notte prima degli esami”. Un brano amato da intere generazioni che nel tour sarà presentato assieme all’album Cuore, pubblicato nel 1984 e riedito nel 2024 in una special edition rimasterizzata, che contiene anche l’inedito “Di’ una parola”.

Un evento emozionante che celebra 40 anni di uno dei brani più amati della musica italiana, in una location unica al mondo.

Antonello Venditti nel prestigioso cartellone del Beats of Pompeii

A Pompei Antonello Venditti sarà inserito nel prestigioso cartellone del Beats of Pompeii, un grande evento che vede alternarsi sul palco del sito archeologico grandi artisti di livello internazionale. E lo spettacolo di Venditti sarà un grande spettacolo, ricco di emozioni che proporrà una delle notti più suggestive tra le straordinarie bellezze di Pompei.

Il tour è prodotto da Friends&Partners e toccherà alcune delle location più affascinanti d’Italia, tra cui le Terme di Caracalla a Roma, l’Arena di Verona, il Teatro Greco di Taormina, il Teatro di Verdura di Palermo ecc…. I biglietti per la data di Pompei sono disponibili su Ticketone.it e nei punti vendita abituali.

Tutto sul concerto di Antonello Venditti a Pompei: vivi “Notte prima degli esami – 40th Anniversary” dal vivo

Quando: Sabato 12 luglio 2025 , con inizio spettacolo in serata (orario preciso sul biglietto)

Sabato , con inizio spettacolo in serata (orario preciso sul biglietto) Dove: Anfiteatro degli Scavi di Pompei – Via Plinio, Pompei (NA), all’interno del sito archeologico

– Via Plinio, Pompei (NA), all’interno del sito archeologico Biglietti: In vendita su TicketOne e nei circuiti abituali – prezzo variabile a seconda del settore scelto

In vendita su e nei circuiti abituali – prezzo variabile a seconda del settore scelto Maggiori informazioni: Evento inserito nel calendario Beats of Pompeii

