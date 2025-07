Notti Vanvitelliane: arte, musica e magia nella cornice della Casina Vanvitelliana al Parco Borbonico del Fusaro

Ritornano le Notti Vanvitelliane la rassegna di arte, musica, teatro e tradizione che animerà le notti estive della Casina Vanvitelliana di Bacoli

Dal 4 luglio al 5 settembre 2025 la Casina Vanvitelliana di Bacoli ospiterà la seconda edizione della rassegna “Notti Vanvitelliane”, ideata dall’amministratore del Centro Ittico Campano e dal Comune di Bacoli. Un bellissimo viaggio incantato tra arte, musica, teatro e tradizione che animerà le notti estive nel Parco Borbonico del Fusaro. Ed anche quest’anno la rassegna “Notti Vanvitelliane” promette un programma ricchissimo e variegato, pensato per avvolgere il pubblico in un’atmosfera sospesa tra sogno e storia.

Si spazia dalle note classiche di “Musica sotto il cielo stellato” sulla terrazza panoramica (4/5/6 luglio) al fascino popolare di “Le Gitane del Vesuvio” (3 luglio), passando per l’ironia colta del “Decameron” (12 luglio e 29 Agosto) rappresentato tra gli alberi del parco. La notte delle fate e delle candele (19 luglio, ore 21) promette di essere uno degli appuntamenti più magici dell’estate, tra atmosfere fiabesche e luci soffuse e non mancheranno serate dedicate al folklore e al mistero, come “Il Respiro del Fuoco” (31 agosto), spettacolo piroteatrale di grande impatto.

Per i più romantici, da non perdere il “Concerto a Luci di Candela” (5 settembre) e la serata dell’10 agosto, “Selene e la nascita delle Costellazioni”, tra stelle cadenti e racconti mitologici. La rassegna accoglie anche eventi speciali come “C’era una volta… 100 anni di magia” (27 luglio), omaggio a Walt Disney che incanterà grandi e piccini, e l’energia travolgente del Flamenco (30 agosto).

Il Parco Borbonico del Fusaro e la Casina Vanvitelliana, con la loro bellezza senza tempo, diventeranno anche quest’anno un palcoscenico naturale per un festival che unisce cultura e incanto, valorizzando il patrimonio architettonico e paesaggistico del territorio flegreo.

Notti Vanvitelliane – Casina Vanvitelliana Parco Borbonico del Fusaro – programma

3 luglio 2025 – “Le Gitane del Vesuvio”

4 luglio 2025 – “Musica sotto il cielo stellato”

5 luglio 2025 – “Musica sotto il cielo stellato”

6 luglio 2025 – “Musica sotto il cielo stellato”

12 luglio 2025 – “Decameron”

19 luglio 2025 – “La notte delle fate e delle candele”

27 luglio 2025 – “C’era una volta… 100 anni di magia”

10 agosto 2025 – “Selene e la nascita delle Costellazioni”

29 Agosto 2025 – “Decameron”

30 agosto 2025 – “L’energia travolgente del Flamenco “

31 agosto 2025 – “Il Respiro del Fuoco”

5 settembre 2025 – “Concerto a Luci di Candela”

Informazioni e prevendite sul sito ufficiale “Notti Vanvitelliane”

