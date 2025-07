Cinema all’Aperto a Napoli: i film sotto le stelle dal 7 al 13 luglio 2025

Cinema all’aperto a Napoli e nelle vicinanze con tante rassegne interessanti. Di seguito i titoli dei film sotto le stelle nella settimana che va da lunedì 7 a domenica 13 luglio 2025 a Napoli e nelle vicinanze

Anche quest’anno tanti cinema all’aperto a Napoli e nelle vicinanze per passare qualche ora al fresco in compagnia di un bel film in una bella location sotto le stelle. Di seguito vi riportiamo l’elenco dei film visibili nelle sere della settimana che va dal 7 al 13 luglio 2025 a Napoli e nelle vicinanze. Per maggiori informazioni cliccate sul singolo link del post dove troverete tutte le notizie su quell’arena.

Estate a Corte: grandi film all’aperto a Napoli ai Quartieri Spagnoli

Ingresso 3,50 euro per film italiani ed europei o 5 euro per gli altri. Dal 3 luglio al 31 agosto 2025 tutte le sere nel seicentesco palazzo di Foqus ai Quartieri Spagnoli, i migliori film della stagione e incontri con i registi e attori.

Per la prossima settimana sono previsti i seguenti film:

Lunedì 7 luglio – TETSUO – The iron man (Giappone, 1989/2025, 71’) di Shin Tsukamoto

Martedì 8 luglio – PINO (Italia, 2025, 91’) di Francesco Lettieri. Documentario – Interverrà durante la serata il regista Francesco Lettieri

Mercoledì 9 luglio – IL CASO BELLE STEINER (Francia, 2024, 100’) di Benoît Jacquot

Giovedì 10 luglio – DADAPOLIS – (Italia, 2025, 82’) di Carlo Luglio

Venerdì 11 luglio – BERLINO, ESTATE ‘42 – In liebe, eure hilde

Sabato 12 luglio – DIAMANTI (Italia, 2024, 135’) di Ferzan Özpetek

Domenica 13 luglio – NOTTEFONDA (Italia, 2024, 86’) di Giuseppe Miale Di Mauro – Interverranno durante la serata il regista Giuseppe Miale Di Mauro e parte del cast del film

Ingresso 3,50 o 5 euro – Maggiori informazioni – Estate a Corte

Il grande cinema all’aperto al Maschio Angioino: a Napoli arriva Pickpocket

Ingresso 4,50 euro. Dal 7 al 22 luglio 2025 a Napoli inizia la rassegna Pickpocket che propone al Maschio Angioino 16 serate e 24 film oltre ad incontri con registi e registe che presenteranno il proprio film: un racconto doppio, un gioco di riflessi e suggestioni per celebrare il cinema e le sue storie. I biglietti per Pickpocket avranno un costo di €4,50 (+ prevendita), valido anche per le serate con doppia proiezione

Per la prossima settimana sono previsti i seguenti film:

LUN 7 luglio – ore 20.30 Incontro con Mario Martone a seguire FUORI di Mario Martone (Italia/Francia 2025, 117’)

di Mario Martone (Italia/Francia 2025, 117’) MAR 8 luglio – Ore 21.00 FUORI ORARIO – di Martin Scorsese (After Hours, USA 1986, 97’) Scelto da Mario Martone

di Martin Scorsese (After Hours, USA 1986, 97’) Scelto da Mario Martone MER 9 luglio – Ore 20.30 Incontro con Edgardo Pistone – A seguire LE MOSCHE – di Edgardo Pistone (Italia 2020, 15’) – Ore 21.30 HONG KONG EXPRESS – di Wong Kar-Wai (Chung Hing sam lam, Hong Kong 1994, 102’) – Scelto da Edgardo Pistone

di Edgardo Pistone (Italia 2020, 15’) – Ore 21.30 HONG KONG EXPRESS – di Wong Kar-Wai (Chung Hing sam lam, Hong Kong 1994, 102’) – Scelto da Edgardo Pistone GIO 10 luglio – Ore 20.30 Incontro con Pietro Marcello – A seguire MARTIN EDEN di Pietro Marcello (Italia/Francia/Germania 2019, 129’) – Ore 23.00 DIARIO DI UN LADRO di Robert Bresson (Pickpocket, Francia 1959, 76’) Scelto da Pietro Marcello

di Pietro Marcello (Italia/Francia/Germania 2019, 129’) – Ore 23.00 DIARIO DI UN LADRO di Robert Bresson (Pickpocket, Francia 1959, 76’) Scelto da Pietro Marcello VEN 11 luglio – Ore 20.30 Incontro con Leonardo Di Costanzo – a seguire ARIAFERMA di Leonardo Di Costanzo (Italia/Svizzera/Francia 2021, 117’) – Ore 23.00 VIAGGIO IN ITALIA di Roberto Rossellini (Italia/Francia 1954, 85’) – Scelto da Leonardo Di Costanzo

di Leonardo Di Costanzo (Italia/Svizzera/Francia 2021, 117’) – Ore 23.00 VIAGGIO IN ITALIA di Roberto Rossellini (Italia/Francia 1954, 85’) – Scelto da Leonardo Di Costanzo SAB 12 luglio – Ore 20.30 Incontro con Emanuele Crialese – A seguire NUOVOMONDO di Emanuele Crialese (Italia/Francia 2006, 118’) – Ore 23.00 CHARLOT EMIGRANTE di Charles Chaplin (The Immigrant, USA 1917, 25’) Scelto da Emanuele Crialese

di Emanuele Crialese (Italia/Francia 2006, 118’) – Ore 23.00 CHARLOT EMIGRANTE di Charles Chaplin (The Immigrant, USA 1917, 25’) Scelto da Emanuele Crialese DOM 13 luglio – ore 21.00 INDAGINE SU UN CITTADINO – AL DI SOPRA DI OGNI SOSPETTO – di Elio Petri (Italia 1970, 110′) – Scelto da Antonietta De Lillo

Maggiori informazioni, biglietti e programma completo Pickpocket https://www.ladoc.it/pickpocket/

Riapre il Parco del Poggio ai Colli Aminei con il cinema all’aperto gratuito: Cinema al Poggio

Gratuito fino ad esaurimento posti – Riapre al pubblico martedì 8 luglio 2025 alle ore 10.00, dopo vari lavori di manutenzione, il Parco del Poggio ai Colli Aminei. Un grande e oramai storico parco cittadino che sarà anche utilizzato per l’intrattenimento serale grazie alla sua bella arena cinematografica estiva in cui sarà attivata una rassegna serale di film di qualità ad ingresso gratuito. In particolare, la grande arena sarà aperta per sette serate di luglio con la rassegna “Cinema al Poggio” con una selezione di film di qualità da venerdì 11 fino a giovedì 17 luglio 2025 con inizio delle proiezioni alle 21 e ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

“Cinema al Poggio” – Film gratuiti al Parco del Poggio in settimana:

venerdì 11 luglio – “Little Miss Sunshine”

sabato 12 luglio – “Fargo” dei fratelli Coen

domenica 13 luglio – “Full Monty”

Maggiori informazioni- Cinema al Poggio

Cinema intorno al Vesuvio: grandi film di sera all’aperto nei Giardini di Villa Bruno

Ingresso 5 euro – Da lunedì 23 giugno al 6 agosto 2025 si terrà la rassegna “Cinema intorno al Vesuvio” che anche per questa 31^ edizione si terrà all’aperto nel parco di Villa Bruno a San Giorgio a Cremano, 30 film con le serate che inizieranno sempre alle 21:15 e con il biglietto d’ingresso costa 5 euro, ridotto a 4 euro per i soci Arci. Oltre ai film anche ospiti registi, attori.

Per la prossima settimana sono previsti i seguenti film:

Lunedì 7 luglio 2025 – Better Man

Martedì 8 luglio 2025 – L’abbaglio

Mercoledì 9 luglio 2025 – Nosferatu

Giovedì 10 luglio 2025 – Follemente

Venerdì 11 luglio 2025 – Follemente

Domenica 13 luglio 2025 – La stanza accanto

Ingresso 5 euro – Maggiori informazioni – Cinema intorno al Vesuvio a Villa Bruno

Arena San Sebastiano al Vesuvio: film all’aperto nel grande parco

Ingresso 3,50 film – Si terrà fino a 7 settembre 2025 nel Parco Urbano di via Panoramica a San Sebastiano al Vesuvio la edizione 2025 di “Arena San Sebastiano al Vesuvio. Tantissimi film a soli 3,50 euro e poi spettacoli e concerti all’aperto a prezzi diversi. Disponibili oltre 500 comodi posti a sedere tutti numerati Inizio film, concerti e spettacoli ore 21,15.

Per la prossima settimana sono previsti i seguenti film:

9 luglio – Nonostante

10 luglio – Simone Schettino (spettacolo)

11 luglio – Lilo & Stitch

12 luglio – Lilo & Stitch

13 luglio – Lilo & Stitch

Ingresso film 3,50 – Maggiori informazioni – Arena San Sebastiano al Vesuvio

