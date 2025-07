Borgo diVino in tour a Vietri sul Mare con grandi vini e buon cibo locale

Ph facebook Borgo DiVino in Tour

Ritorna anche quest’anno, Borgo diVino in tour, tra i panorami mozzafiato e le splendide e vivaci ceramiche di Vietri sul Mare per un weekend con tante degustazioni e una selezione dei migliori vini nazionali e locali con tante bontà gastronomiche e buona musica

Borgo diVino In Tour ritorna a Vietri sul Mare, da venerdì 11 a domenica 13 Luglio 2025, dopo il successo degli anni precedenti. Anche quest’anno a Vietri un intero weekend dedicato ai migliori vini nazionali e locali, nello splendido borgo sul mare a due passi da Salerno.

Un grande evento aperto a tutti e per tutti: i partecipanti potranno degustare una selezione di vini di alta qualità, con un apposito voucher al costo di 18 euro che dà diritto a otto degustazioni a scelta tra quelle presenti nell’area espositiva e alla dotazione di un kit composto da calice e sacchetta

Con Borgo diVino In Tour dall’11 al 13 luglio a Vietri sul Mare si celebrerà la “stagione del buon bere” con un appuntamento di un tour itinerante che gira tra alcune località selezionate tra “I Borghi più belli d’Italia” e una tappa inedita tra “Les Plus Beaux Villages de France”. Un intero weekend dedicato a degustazioni e specialità gastronomiche.

I vini delle migliori cantine italiane e un’area gastronomica con tante bontà locali

I partecipanti potranno assaporare una raffinata selezione di vini delle migliori cantine locali e nazionali, con etichette provenienti non solo dalla Campania ma anche da Lazio, Basilicata, Puglia, Marche, Toscana, Lombardia e non solo.

Un bell’evento aperto a tutti, ad intenditori, appassionati, amatori, curiosi e turisti di passaggio che potranno gustare una selezione di vini di qualità, da degustare grazie a un apposito voucher del costo di 18 euro. Non mancherà un’area gastronomica dove si troveranno piatti tipici locali e altre prelibatezze come cuoppi di pesce, pizza a portafoglio, taglieri di salumi e formaggi, mix di fritti e non solo.

Borgo DiVino in Tour 2025 – Vietri sul Mare (SA)

Borgo diVino 2025 si terrà nella Villa Comunale di Vietri sul Mare, in Via Enrico de Marinis da venerdì 11 a domenica 13 Luglio 2025.

si terrà nella Villa Comunale di Vietri sul Mare, in Via Enrico de Marinis da venerdì 11 a domenica 13 Luglio 2025. Per le degustazioni dei vini , è possibile acquistare un voucher di 18 euro che dà diritto a otto degustazioni a scelta tra quelle presenti nell’area espositiva e alla dotazione di un kit composto da calice e sacchetta.

, è possibile acquistare un voucher di 18 euro che dà diritto a otto degustazioni a scelta tra quelle presenti nell’area espositiva e alla dotazione di un kit composto da calice e sacchetta. Orari Venerdì 11 luglio dalle 18.00 alle 24.00 Sabato 12 luglio dalle 18.00 alle 24.00 Domenica 13 luglio dalle 18.00 alle 24.00

Maggiori informazioni sito ufficiale di Borgo diVino: Borgo diVino in Tour 2025 a Vietri sul Mare

Borgo DiVino In Tour Facebook

