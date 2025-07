Saldi Estivi a Napoli e in Campania: da sabato 5 luglio 2025 per 60 giorni

Iniziano i saldi estivi a Napoli e in Campania con due mesi di prezzi eccezionale sui capi della stagione estiva. Tante occasioni da non perdere e un buon motivo per rinnovare il guardaroba

Da sabato 5 luglio 2025 sono iniziati i saldi estivi in Campania, e dureranno ben sessanta giorni, fino ai primi giorni di settembre. Si pensa che inizieranno un pò a rilento a causa del troppo caldo ma oramai tutti i grandi negozi hanno un buon impianto di area condizionata e i grandi centri commerciali vicino Napoli come il Campania di Marcianise e il Vulcano Buono di Nola, sono completamente climatizzati e si può tranquillamente passarci l’intera giornata anche nelle ore più calde.

Le associazioni di categoria hanno stimato che mediamente quasi 7 campani su 10 approfittano delle promozioni in corso spendendo mediamente tra i 140 e i 196 euro a persona per i saldi con il dato più alto stimato per la città di Napoli. Quest’anno approfitteranno dei saldi estivi anche i 2,5 milioni di turisti attesi nei prossimi due mesi con un impatto significativo nelle zone turistiche.

Le date sono state scelte dalla Regione in accordo con le Associazioni territoriali del Commercio e varranno su tutto il territorio della Regione Campania. Quest’anno i saldi iniziano il giorno 5 in tutta Italia ad esclusione di alcune zone dell’Alto Adige.

