Gusto Italia in Tour a Marina Casal Velino in Cilento: 11 giorni di cibo, artigianato e spettacoli sul mare

Ben undici giorni di grande festa sul lungomare Speranza di Marina di Casal Velino per l’evento itinerante di Gusto Italia in Tour tra buona Enogastronomia, artigianato e turismo. E sulla spiaggia prenderanno anche vita delle magnifiche sculture realizzate con la sabbia da bravissimi artisti per Areneide, il Festival delle sculture di sabbia

In Cilento, a Marina di Casal Velino da giovedì 3 a domenica 13 luglio 2025 dalle ore 17 a mezzanotte, arriva la grande festa di Gusto Italia in Tour, l’evento itinerante della buona Enogastronomia, dell’artigianato e del turismo ad ingresso libero.

Una tappa da non perdere con ben 11 giorni all’insegna del buon cibo e del Made in Italy. Anche quest’anno in Campania Gusto Italia in Tour presenta tante bontà e novità del settore Enogastronomico e dell’Artigianato con il meglio del Made in Italy, dalle specialità territoriali, ai Prodotti Tipici delle Regioni Italiane, dall’Artigianato Artistico e Tradizionale Italiano, alle Creazioni Artigianali Handmade.

Con Gusto Italia in Tour anche Areneide il Festival delle sculture di sabbia

E a Marina di Casal Velino una bella novità: le splendide Sculture di Sabbia di Areneide – Festival delle sculture di sabbia saranno dal 3 al 6 luglio 2025 sulla spiaggia del Lungomare Speranza dove prenderanno vita delle magnifiche sculture realizzate con la sabbia da straordinari artisti. Areneide comincerà le sue attività giovedì mattina alle ore 10. Venerdì 4 e sabato 5 luglio, alle ore 16, in programma laboratori a cura degli artisti Sergi Ramirez, Montserrat Cuesta e Viacheslav Iemelianenko.

Tanto buon cibo ma anche artigianato artigianale e spettacoli a Gusto Italia in Tour

Gusto Italia in Tour è una grande fiera itinerante del gusto, dell’enogastronomia, dell’artigianato e del benessere che da anni si sposta tra le più belle città del meridione ed è anche una opportunità per poter dialogare direttamente con i produttori.

Ma in questa grande festa non mancheranno serate di Musica popolare, la Musica live e il divertimento.

4 luglio, alle ore 21, spettacolo musicale con Lone Duo Band

4 luglio, alle ore 23:30 il via la festa indie più grande d’Italia con lo spettacolo degli Indie Power.

5 luglio, alle ore 22, spettacolo musicale Alla buia,

5 luglio dopo la mezzanotte ci sarà Dj Uncino e Dj Enzo

6 luglio, alle ore 21:30, spettacoli itineranti con artisti di strada e la street band Scream & Shout Quartet.

9 luglio, alle ore 21, il gruppo Non solo Battisti

10 luglio, alle ore 20:30 spettacolo di giocoleria e comicità Stand Up

11 luglio, alle ore 20 il gruppo di musica popolare Stragatti

12 luglio alle ore 20:30 il gruppo di musica popolare i Temeia.

13 luglio, alle ore 20:30 spettacolo dei clown con pasticci acrobatici, love story e dispetti Cose dell’altro mondo.

Gusto Italia in Tour Marina di Casal Velino: Enogastronomia e Artigianato

Quando: dal 3 al 13 luglio 2025 dalle ore 17 alle 24

Dove : Lungomare Speranza Marina di Casal Velino

Biglietti: Ingresso libero

Maggiori informazioni: – Gusto Italia in tour Marina di Casal Velino

