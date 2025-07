Cinema all’aperto al Maschio Angioino: 24 film a 4,50€

© Napoli da Vivere

Sedici giorni di grande cinema durante i quali saranno proiettati 24 film presentati da 12 registi e registe del panorama contemporaneo. Per l’Estate a Napoli grandi Film di sera al Maschio Angioino a 4,50€

Dal 7 al 22 luglio 2025 a Napoli inizia la rassegna Pickpocket “il cinema e le sue storie” che propone al Maschio Angioino 16 serate e 24 film oltre ad incontri con registi e registe che presenteranno il proprio film: un racconto doppio, un gioco di riflessi e suggestioni per celebrare il cinema e le sue storie.

Dopo il grande cinema gratuito sulle spiagge di Mergellina e San Giovanni a Teduccio, con la rassegna Arena arrivano le proiezioni serali di luglio al Maschio Angioino.

La rassegna Pickpocket “Il Cinema e le sue storie” nel Cortile del Maschio Angioino

Nel programma di Pickpocket 16 serate, 24 film e incontri con registi e registe

LUN 7 luglio – ore 20.30 Incontro con Mario Martone a seguire FUORI di Mario Martone (Italia/Francia 2025, 117’)

di Mario Martone (Italia/Francia 2025, 117’) MAR 8 luglio – Ore 21.00 FUORI ORARIO – di Martin Scorsese (After Hours, USA 1986, 97’) Scelto da Mario Martone

di Martin Scorsese (After Hours, USA 1986, 97’) Scelto da Mario Martone MER 9 luglio – Ore 20.30 Incontro con Edgardo Pistone – A seguire LE MOSCHE – di Edgardo Pistone (Italia 2020, 15’) – Ore 21.30 HONG KONG EXPRESS – di Wong Kar-Wai (Chung Hing sam lam, Hong Kong 1994, 102’) – Scelto da Edgardo Pistone

di Edgardo Pistone (Italia 2020, 15’) – Ore 21.30 HONG KONG EXPRESS – di Wong Kar-Wai (Chung Hing sam lam, Hong Kong 1994, 102’) – Scelto da Edgardo Pistone GIO 10 luglio – Ore 20.30 Incontro con Pietro Marcello – A seguire MARTIN EDEN di Pietro Marcello (Italia/Francia/Germania 2019, 129’) – Ore 23.00 DIARIO DI UN LADRO di Robert Bresson (Pickpocket, Francia 1959, 76’) Scelto da Pietro Marcello

di Pietro Marcello (Italia/Francia/Germania 2019, 129’) – Ore 23.00 DIARIO DI UN LADRO di Robert Bresson (Pickpocket, Francia 1959, 76’) Scelto da Pietro Marcello VEN 11 luglio – Ore 20.30 Incontro con Leonardo Di Costanzo – a seguire ARIAFERMA di Leonardo Di Costanzo (Italia/Svizzera/Francia 2021, 117’) – Ore 23.00 VIAGGIO IN ITALIA di Roberto Rossellini (Italia/Francia 1954, 85’) – Scelto da Leonardo Di Costanzo

di Leonardo Di Costanzo (Italia/Svizzera/Francia 2021, 117’) – Ore 23.00 VIAGGIO IN ITALIA di Roberto Rossellini (Italia/Francia 1954, 85’) – Scelto da Leonardo Di Costanzo SAB 12 luglio – Ore 20.30 Incontro con Emanuele Crialese – A seguire NUOVOMONDO di Emanuele Crialese (Italia/Francia 2006, 118’) – Ore 23.00 CHARLOT EMIGRANTE di Charles Chaplin (The Immigrant, USA 1917, 25’) Scelto da Emanuele Crialese

di Emanuele Crialese (Italia/Francia 2006, 118’) – Ore 23.00 CHARLOT EMIGRANTE di Charles Chaplin (The Immigrant, USA 1917, 25’) Scelto da Emanuele Crialese DOM 13 luglio – ore 21.00 INDAGINE SU UN CITTADINO – AL DI SOPRA DI OGNI SOSPETTO – di Elio Petri (Italia 1970, 110′) – Scelto da Antonietta De Lillo

di Elio Petri (Italia 1970, 110′) – Scelto da Antonietta De Lillo LUN 14 luglio – Ore 20.30 Incontro con Antonietta De Lillo – A seguire IL RESTO DI NIENTE di Antonietta De Lillo (Italia 2004, 103’)

MAR 15 luglio – Ore 21.00 LA DONNA CHE VISSE DUE VOLTE – di Alfred Hitchcock (Vertigo, USA 1958, 128’) Scelto da Sara Fgaier

di Alfred Hitchcock (Vertigo, USA 1958, 128’) Scelto da Sara Fgaier MER 16 luglio – Ore 20.30 Incontro con Sara Fgaier – A seguire SULLA TERRA LEGGERI – di Sara Fgaier (Italia 2024, 94’)

di Sara Fgaier (Italia 2024, 94’) GIO 17 luglio – Ore 20.30 Incontro con Marcello Sannino – A seguire ROSA PIETRA STELLA di Marcello Sannino (Italia 2020, 94’) – Ore 22.30 ROSETTA di Jean-Pierre e Luc Dardenne (Francia/Belgio 1999, 95’) – Scelto da Marcello Sannino

di Marcello Sannino (Italia 2020, 94’) – Ore 22.30 ROSETTA di Jean-Pierre e Luc Dardenne (Francia/Belgio 1999, 95’) – Scelto da Marcello Sannino VEN 18 luglio – Ore 20.30 Incontro con Virginia Eleuteri Serpieri – a seguire AMOR di Virginia Eleuteri Serpieri (Italia/Lituania 2023, 101’) – ore 22.30 IL VERDE PRATO DELL’AMORE – di Agnès Varda (Le bonheur, Francia 1965, 80’) Scelto da Virginia Eleuteri Serpieri

di Virginia Eleuteri Serpieri (Italia/Lituania 2023, 101’) – ore 22.30 IL VERDE PRATO DELL’AMORE – di Agnès Varda (Le bonheur, Francia 1965, 80’) Scelto da Virginia Eleuteri Serpieri SAB 19 luglio – Ore 20.30 Incontro con Saverio Costanzo – A seguire HUNGRY HEARTS di Saverio Costanzo (Italia 2014, 109’)

di Saverio Costanzo (Italia 2014, 109’) DOM 20 luglio – Ore 21.00 UNA MOGLIE – di John Cassavetes (A Woman Under the Influence, USA 1974, 145’) Scelto da Saverio Costanzo

di John Cassavetes (A Woman Under the Influence, USA 1974, 145’) Scelto da Saverio Costanzo LUN 21 luglio – Ore 20.30 Incontro con Cassigoli e Kauffman – A seguire VITTORIA – di Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman (Italia 2024, 89′) – Ore 22.30 SILHOUETTE – di Matteo Garrone (episodio di Terra di mezzo, Italia 1996, 20′) Scelto da Cassigoli e Kauffman

di Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman (Italia 2024, 89′) – Ore 22.30 SILHOUETTE – di Matteo Garrone (episodio di Terra di mezzo, Italia 1996, 20′) Scelto da Cassigoli e Kauffman MAR 22 luglio – Ore 20.30 Incontro con Antonio Capuano A seguire VITO E GLI ALTRI di Antonio Capuano (Italia 1991, 83’) – Ore 22.30 CHE COSA SONO LE NUVOLE? – di Pier Paolo Pasolini (episodio di Capriccio all’italiana, Italia 1968, 20’) – Scelto da Antonio Capuano

I biglietti per Pickpocket avranno un costo di €4,50 (+ prevendita), valido anche per le serate con doppia proiezione. I posti non sono numerati e sarà possibile accedere anche soltanto al secondo film della serata, sempre allo stesso prezzo. I ticket potranno essere acquistati online sul sito www.ladoc.it oppure, previa disponibilità, direttamente al Maschio Angioino a partire da un’ora prima dell’inizio delle proiezioni. La prevendita sarà attivata a breve.

Maggiori informazioni, biglietti e programma completo Pickpocket

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.