Pompeii Theatrum Mundi 2025: i grandi spettacoli nel Teatro Grande di Pompei

Dal 20 giugno al 20 luglio 2025 ritorna al Teatro Grande del Sito Archeologico la rassegna “Pompeii Theatrum Mundi” per la sua ottava edizione. Una grande rassegna di drammaturgia antica che si svolge da anni e con grande successo nel grande teatro romano di Pompei diventando ormai un evento tra i maggiori e più attesi del suo genere dell’estate italiana.

Anche quest’anno quattro importanti titoli a firma di registi come Amos Gitaï, Marcos Morau, Roberto Andò, Serena Sinigaglia con importanti spettacoli in uno dei luoghi più belli al mondo. Un “grande teatro” che nel corso di questi anni si è rivelato un “palcoscenico contemporaneo internazionale”

In particolare, gli spettacoli saranno per il 2025 GOLEM diretto da Amos Gitaï che aprirà la rassegna venerdì 20 giugno alle ore 21.00 con replica sabato 21 giugno sempre alle 21.00; seguirà NOTTE MORRICONE, con regia e coreografia di Marcos Morau venerdì 4 e sabato 5 luglio alle ore 21.00. Poi i successivi due spettacoli, ovvero ELETTRA di Sofocle con la regia di Roberto Andò, in scena venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 luglio e LISISTRATA di Aristofane con la regia di Serena Sinigaglia di venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 luglio, avranno inizio alle ore 20.00 (non alle 21.00): un inizio con la luce naturale del giorno,

La rassegna Pompeii Theatrum Mundi è a cura del Teatro di Napoli-Teatro Nazionale, diretto da Roberto Andò ed è realizzata con il Parco Archeologico di Pompei diretto da Gabriel Zuchtriegel, ed in collaborazione con il Campania Teatro Festival diretto da Ruggero Cappuccio.

