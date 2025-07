contenuto sponsorizzato

Mosto compie 10 anni: birra artigianale, street food e musica no stop nel cuore di Napoli

Napoli alza i calici per una festa speciale! Domenica 6 luglio 2025, ai Giardini del Molosiglio, arriva il compleanno più frizzante dell’estate: Mosto festeggia 10 anni con un vero e proprio festival della birra. Un’intera giornata – dalle 12:00 a mezzanotte – da vivere tra oltre 65 birre alla spina, grandi chef, musica, talk e tante sorprese, a due passi dal mare.

Un decennio di passione, fermento e comunità

Nato per raccontare il mondo della birra artigianale italiana, Mosto oggi è molto più: è una community, è uno stile di vita, è uno spazio di incontro. E il decimo compleanno diventa occasione per ringraziare Napoli e tutti quelli che in questi anni hanno brindato insieme.

Come funziona?

L’ingresso è libero: basta acquistare il bicchiere ufficiale del festival (realizzato insieme a Rishpet!) a 3€. Le birre si pagano con token da 2€, con ogni pinta che ne richiede due. E se arrivi tra le 12 e le 17, ricevi anche un token in omaggio!

Cosa ti aspetta

16 birrifici artigianali da tutta Italia e 65 birre alla spina

da tutta Italia e 65 birre alla spina Beer corner con chicche in lattina e bottiglia

con chicche in lattina e bottiglia Cocktail bar firmato Tanqueray 10 e Casamigos

firmato Tanqueray 10 e Casamigos Food corner gourmet con Bop Dumpling, Marianna Vitale, Malinconico, IT’S, Santa Maradona, Cheeseburgeria

con Bop Dumpling, Marianna Vitale, Malinconico, IT’S, Santa Maradona, Cheeseburgeria Mercatino creativo in collaborazione con South Market

in collaborazione con South Market Area relax con Free Water Point (by Orsini)

con Free Water Point (by Orsini) Zona talk & musica per scoprire, ascoltare e ballare

Il programma da non perdere

13:00 – 16:00: cotta brassicola dal vivo con il birraio Salvatore Arnese

15:00 – 17:00: Detox digitale con Focus Green: Silent Reading Party, enigmistica e premi

15:00 – 24:00: DJ set continuo

17:00 – 18:00: talk con DADÀ a cura di Escape Vision

21:30: live DADÀ – emozioni e ritmo sotto le stelle

Un inno a Napoli

Mosto non celebra solo sé stesso: è anche un tributo alla nostra città, alla sua creatività e a chi ogni giorno la rende viva, genuina e sorprendente. Un evento che profuma di condivisione, qualità e orgoglio partenopeo.

Ci vediamo domenica ai Giardini del Molosiglio!

Non serve prenotare, basta portare voglia di brindare, assaggiare e stare bene insieme. Tagga gli amici, prepara lo stomaco (e la sete) e non perdere una delle feste più attese dell’estate a Napoli!