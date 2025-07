Casavecchia & Pallagrello Wine Festival: il festival del buon vino dell’Alto Casertano

Ph Facebook Pro Loco Pontelatone Aps

Sesta edizione per la bella festa del vino nel borgo di Pontelatone nell’alto casertano dove troveremo ancora una volta tanto buon vino dei vitigni Casavecchia e Pallagrello

Appuntamento da non perdere dal 4 al 6 luglio 2025 nel Centro Storico di Pontelatone (CE) per la grande festa del Casavecchia & Pallagrello Wine Festival. Nel borgo di Pontelatone nell’alto casertano troveremo tanto buon vino, principalmente rosso, ma anche ottimi bianchi, per una tre giorni di degustazioni e buon cibo da non perdere.

Il festival del buon vino dell’Alto Casertano

Molta attesa nell’alto Casertano e non solo, per questa bella festa del vino, una kermesse enologica nata anni fa grazie alla Condotta Slow Food Volturno e portata avanti da un gruppo di giovani appassionati di Pontelatone: una bella festa dedicata agli amanti del buon vino ma anche agli addetti ai lavori che guarda anche alla valorizzazione del territorio.

Pontelatone è un bel paesino vicino a Vitulazio ed a Caserta, sito ai piedi del Monte Friento e, da anni è sede di questa bella e seguita festa del vino che vuole valorizzare i vitigni antichi e rappresentativi della zona. Il Wine Festival viene organizzato per valorizzare e far conoscere un vitigno, il Casavecchia di Pontelatone, che rappresenta un territorio forte di un patrimonio di biodiversità e testimoniato dalle Comunità del cibo e dai produttori dei presìdi locali.

Il Wine Festival per valorizzare il vitigno del Casavecchia di Pontelatone

Anche per questa settima edizione della festa dei protagonisti del vino dell’Alto Casertano ci saranno tante cantine e aziende agricole e non mancheranno tante iniziative. Tra gli appuntamenti più attesi, anche due prestigiose masterclass e la filatura della mozzarella:

il 4 luglio, alle ore 19 in Piazza Municipio, il giornalista Luciano Pignataro condurrà, insieme all’AIS Campania, una degustazione dedicata al Casavecchia;

il 5 luglio, alle ore 21, l’attesa filatura della mozzarella, dimostrazione della realizzazione di uno dei prodotti di punta della zona amatissimo dai visitatori.

il 6 luglio, sempre in Piazza Municipio e sempre alle ore 19, sarà la volta della masterclass sul Pallagrello guidata dalla giornalista Antonella Amodio insieme ad AIS Campania.

Accanto al vino, protagonista anche il buon cibo con una rigorosa selezione di prodotti locali: dai formaggi del Caseificio Antica Casella e Caseificio La Baronia, ai piatti tipici del Ristorante A Patricella e degli Agriturismi La Monticella e Le Fontanelle, passando per la carne selezionata della Braceria Caudinum e la pasta artigianale del Pastificio Punto e Pasta.

Il programma musicale del Casavecchia & Pallagrello Wine Festival

Tre serate, tre band, tre stili diversi per accompagnare i calici con note coinvolgenti.

Venerdì 4 luglio – Giusy Vigliotti 4et Band – Apriamo le danze con il talento e la grinta del quartetto guidato da Giusy Vigliotti: un viaggio tra jazz, bossa nova e standard rivisitati con eleganza. Atmosfere raffinate perfette per un aperitivo sotto le stelle.

Venerdì 4 luglio – Giusy Vigliotti 4et Band – Apriamo le danze con il talento e la grinta del quartetto guidato da Giusy Vigliotti: un viaggio tra jazz, bossa nova e standard rivisitati con eleganza. Atmosfere raffinate perfette per un aperitivo sotto le stelle.

Sabato 5 luglio – Jens Groove Full Band – sabato arriva l'energia della Jens Groove Full Band: soul, funk e pop riarrangiato per farvi muovere al ritmo del groove. Preparati a una serata da ballare!

Domenica 6 luglio – The Caponi Brothers – Gran finale in chiave swing con The Caponi Brothers: da Renato Carosone ai classici della canzone italiana, passando per jazz e cantautorato reinterpretati con ironia, classe e tanta energia.

Musica e vino: il mix perfetto per vivere tre serate uniche nel cuore di Pontelatone.Per chi viene da Roma l’uscita autostradale consigliata è Santa Maria Capua Vetere, mentre per chi viene da Napoli è Caserta Nord.

Casavecchia & Pallagrello Wine Festival 2024: Degustazioni e Tradizione a Pontelatone

Quando: 4-6 luglio 2025, dalle ore 18:00

4-6 luglio 2025, dalle ore 18:00 Dove: Centro Storico di Pontelatone (CE)

Centro Storico di Pontelatone (CE) Biglietti: Ingresso gratuito

Ingresso gratuito Maggiori informazioni: Casavecchia Wine Festival – Pro Loco Pontelatone

