Ritorna la Sagra degli Antichi Sapori a Pignataro Maggiore nel casertano

Ritorna la bella sagra che da oltre 20 anni dà la possibilità di assaggiare tanti cibi genuini ed una selezione di piatti che valorizzano le tipicità agroalimentari del territorio. Un evento che devolverà in progetti solidali i proventi della festa.

Da Giovedì 3 fino a Lunedì 7 Luglio 2025 in Località Partignano di Pignataro Maggiore in provincia di Caserta, in Via Aldo Moro, si terrà la 22°Edizione della Sagra degli Antichi Sapori, una bella manifestazione che da più di 20 anni dà la possibilità di assaggiare tanti cibi genuini ed una selezione di piatti che valorizzano le tipicità agroalimentari del territorio.

Previste cinque serate di buon cibo e buona musica con tanti Stand dove si potranno gustare le specialità della zona come le pettole e fagioli (pasta fatta rigorosamente a mano dalle volontarie nei giorni che precedono l’evento), i guanti (dolce tipico dell’Agro Caleno fatto rigorosamente a mano dalle massaie durante l’evento), il particolare soffritto di manzo, la pizza figliata (una specie di strudel a base di noci e miele).

Non mancherà la porchetta di Ariccia, l’immancabile mozzarella di bufala, gli arrosticini di pecora, mugnoli e salsiccia, le pizze cotte nel forno a legna o fritte e tanti altri piatti della tradizione, tutti serviti ai piedi della fresca e suggestiva collina di San Pasquale, accompagnati dall’ottimo vino locale e da fiumi di birra

Oltre al cibo previste serate musicali e balli di piazza

Le serate musicali di questa 22^ edizione saranno da non perdere ed inizieranno alle 21,30. In particolare:

Giovedí 3 Luglio: Sonorità napoletane

Venerdí 4 Luglio: Alma Nova Live Band ”

” Sabato 5 Luglio: 2ue 4arti

Domenica 6 Luglio: C’Antica Muronia

Lunedí 7 Luglio: La notte della corrida

Un evento organizzato dall’Associazione Insieme per l’Unità dei Popoli Onlus: i proventi della manifestazione saranno devoluti al finanziamento dei diversi progetti solidali seguiti dall’Associazione, in Africa e in altre parti del mondo ma anche a quello di Don Luigi Merola con la Fondazione “‘A voce de’ creature” .

