Carditello Festival 2025: grandi artisti e spettacoli nella Reggia borbonica

© eliophilia (IG)

Tanti grandi artisti nella bella Reggia borbonica di Carditello per la quarta edizione del Carditello Festival con tanti ospiti d’eccezione. A San Tammaro, vicino Caserta ben sette eventi tra concerti e spettacoli live nel suggestivo galoppatoio del Real Sito di Carditello

Dal 3 luglio al 4 settembre 2025 torna il “Carditello festival” che quest’anno propone sette spettacoli di sera nel suggestivo Galoppatoio del Real Sito di Carditello, tutti appuntamenti da non perdere con la buona musica e il teatro. In particolare il “Carditello Festival” quest’anno propone cinque concerti dal vivo, un’opera lirica e un concerto sinfonico. Durante il Festival non mancheranno le visite serali nell’Appartamento reale e delle proposte enogastronomiche.

Tra gli ospiti del Carditello Festival 2025 Gigi Finizio con il suo Live Tour , poi Serena Rossi con lo spettacolo di successo “SereNata a Napoli” e Loredana Bertè con il tour “50 da Ribelle”.

Le altre serate vedono spettacoli con il paroliere Mogol con i suoi capolavori nel “Musica e Parole”, con l’Orchestra del Teatro di San Carlo, e poi con il Piccolo Coro di Caivano nato da un’iniziativa di Antoniano-Opere Francescane e dell’Orchestra La Fleur, i cori Chorus Cordis e Voci Bianche, che chiuderanno il Carditello festival 2025 il 4 settembre con «La bohème» di Puccini, in collaborazione con la Fondazione Luciano Pavarotti.

Il programma del Carditello Festival 2025

Giovedì 3 luglio 2025 ore 20:30 – Gigi Finizio in “Live Tour 2025” : Biglietti disponibili su TicketOne.

: Biglietti disponibili su TicketOne. Giovedì 17 luglio 2025 ore 20:30 – Serena Rossi “SereNata a Napoli “: Biglietti disponibili su TicketOne.

“: Biglietti disponibili su TicketOne. Venerdì 18 luglio 2025 ore 20:30 – Loredana Bertè “50 da Ribelle ” : Biglietti disponibili su TicketOne.

” : Biglietti disponibili su TicketOne. Giovedì 24 luglio 2025 ore 20:30 – Il Piccolo Coro di Caivano “Un viaggio musicale tra brani celebri dello Zecchino d’Oro e non solo”, direttrice Antonia Di Maio: Concerto gratuito.

Concerto gratuito. Venerdì 25 luglio 2025 ore 20:30 – Mogol “Musica e Parole” con Mogol, Marené String Quartet, Massimo Bombino al pianoforte, voce di Sara Dall’Olio , Biglietti disponibili su TicketOne.

, Biglietti disponibili su TicketOne. Giovedì 31 luglio 2025 ore 20:30 – Orchestra del Teatro di San Carlo diretta da Oksana Lyniv , musica di Ottorino Respighi, Carl Maria von Weber, Ludwig Van Beethoven, Biglietti disponibili su Vivaticket.

, musica di Ottorino Respighi, Carl Maria von Weber, Ludwig Van Beethoven, Biglietti disponibili su Vivaticket. Giovedì 4 settembre 2025 ore 20 – “La Bohème” di Giacomo Puccini a cura dell’Orchestra “La Fleur” con direttore Giuseppe Aprea, Maestro coro “Chorus Cordis” Fernando, Maestro coro “Voci Bianche” Anna Geremia. Biglietti acquistabili anche la sera del concerto nel Real Sito di Carditello.

Maggiori informazioni – Carditello festival 2025

Facebook Fondazione Carditello

© Napoli da Vivere 2025– riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.