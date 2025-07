Beats of Pompeii 2025: concerti imperdibili a Pompei con artisti internazionali

Beats of Pompeii propone anche quest’anno un grande viaggio nella grande musica, tra generi e stili diversi, ma sempre con grandi artisti internazionali in uno scenario senza eguali. A Pompei Nick Cave, Jean-Michel Jarre, Ben Harper, Bryan Adams, Dream Theater, Stefano Bollani, Gianna Nannini, Antonello Venditti, Riccardo Muti.

Dall’1 luglio al 5 agosto 2025 ritorna BOP – Beats of Pompeii, la grande rassegna musicale che si svolge nell’Anfiteatro degli Scavi Archeologici di Pompei con grandi artisti internazionali come Nick Cave, Jean-Michel Jarre, Ben Harper, Bryan Adams, Dream Theater, Stefano Bollani, Gianna Nannini, Antonello Venditti, Riccardo Muti.

Il festival si è aperto per il 2025 con un grande concerto del celebre tenore Andrea Bocelli che si è esibito per due serate consecutive, il 27 e 28 giugno, accompagnato dall’Orchestra I Filarmonici di Napoli. E poi si continua con Gianna Nannini, che inaugurerà il suo tour estivo europeo “Sei nell’Anima – Festival European Leg 2025” proprio all’Anfiteatro di Pompei e con tanti altri grandi artisti che si esibiranno fino al 5 agosto.

Ecco il programma di Beats of Pompeii 2025

27-28 giugno 2025: Andrea Bocelli

1 luglio 2025: Gianna Nannini

2 luglio 2025: The Dream Theater

5 luglio 2025: Jean-Michel Jarre

12 luglio 2025: Antonello Venditti

14 luglio 2025: Stefano Bollani

15 luglio 2025: Ben Harper & The Innocent Criminals

17 luglio 2025: Jimmy Sax

19 luglio 2025: Nick Cave

24 luglio 2025: Riccardo Muti

25 luglio 2025: Bryan Adams

29 luglio 2025: Serena Rossi

5 agosto 2025: Wardruna

Tra i tanti concerti, tutti da non perdere a fine luglio il concerto del Maestro Riccardo Muti e poi tanti altri grandi artisti come Nick Cave, Jean-Michel Jarre, Wardruna, Ben Harper, Jimmy Sax, Bryan Adams, Dream Theater e gli italiani Stefano Bollani, Gianna Nannini, Antonello Venditti, Serena Rossi. Beats of Pompeii propone anche quest’anno un grande viaggio sonoro tra generi e stili diversi ma sempre con grandi artisti internazionali in uno scenario senza eguali.

Proprio come nel 1971, quando i Pink Floyd tennero nell’Anfiteatro di Pompei uno storico concerto a porte chiuse, lasciando nell’immaginario collettivo questo straordinario luogo, come uno dei più iconici per la musica dal vivo.

Quando: Dal 1 luglio al 5 agosto 2025 (con anteprima il 27-28 giugno)

Dal 1 luglio al 5 agosto 2025 (con anteprima il 27-28 giugno) Dove: Anfiteatro degli Scavi Archeologici di Pompei (NA)

Anfiteatro degli Scavi Archeologici di Pompei (NA) Biglietti: Disponibili online nei principali circuiti di prevendita e TicketOne. Prezzi variabili in base all’artista e al settore.

Disponibili online nei principali circuiti di prevendita e TicketOne. Prezzi variabili in base all’artista e al settore. Maggiori informazioni: Beats of Pompeii 2025 – Facebook

