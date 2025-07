4 visite guidate a Napoli nel weekend dal 3 al 6 luglio 2025

© ph Francesco Graziuso per Lapis Museum

Anche nel prossimo fine settimana sempre tante visite guidate a Napoli e in tutta la Campania con eventi sempre interessanti, per scoprire, assieme ad esperti e guide, i luoghi più belli della nostra terra

Anche per questo weekend dal 3 al 6 luglio 2025 ci saranno delle interessanti visite guidate nei luoghi più belli di Napoli e della Campania, con passeggiate guidate che ci faranno conoscere i posti più particolari e straordinari della città e dei suoi magnifici dintorni. Gli eventi sono proposti da associazioni che lavorano da anni sul territorio e che utilizzano brave guide e storici dell’arte per accompagnarci nei posti più belli della nostra terra. Chiedete sempre maggiori informazioni e prenotate ai numeri di telefono indicati delle associazioni per avere maggiori dettagli su quanto da loro proposto.

Visite tutti i giorni al Decumano Sotterraneo nel fresco dei 35 metri di profondità

Il termometro segna già temperature da piena estate, ma chi conosce i segreti del centro storico di Napoli sa dove trovare un’oasi di freschezza. Basta scendere a trentacinque metri sotto il manto stradale per immergersi in un mondo dove il caldo torrido non arriva. Il percorso sotterraneo della Basilica della Pietrasanta, oggi LAPIS Museum, rappresenta ben più di un rimedio contro il caldo. Qui, infatti, nelle profondità dell’antica Neapolis, i visitatori possono godere di temperature naturalmente fresche mentre esplorano un patrimonio archeologico di straordinario valore. L’esperienza ha inizio nel Museo dell’Acqua, dove antiche cisterne greco-romane rivelano i segreti dell’ingegneria idraulica partenopea. L’illuminazione scenografica valorizza questi ambienti millenari, che hanno vissuto duemila anni di evoluzione urbana. Il percorso prosegue attraverso la Sala della Luna, dove un eterno plenilunio ricorda l’originaria fondazione pagana del Complesso sovrastante. Ma è nel Decumano Sommerso che la storia si fa più intensa: durante la Seconda Guerra Mondiale, queste cavità sotterranee si trasformarono in rifugi antiaerei, proteggendo migliaia di napoletani dai bombardamenti. Al piano basilica, fino al 28 settembre, la mostra Picasso – Il linguaggio delle idee offre uno sguardo inedito sul genio spagnolo. L’esposizione illumina aspetti meno noti dell’artista, concentrandosi sui processi creativi e sulla produzione scultorea, spesso eclissata dalla fama dei suoi dipinti. I visitatori della mostra possono usufruire di uno sconto di due euro sul biglietto intero del percorso sotterraneo. Il LAPIS Museum apre tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:00, sette giorni su sette. Durante la settimana sono previsti sei turni di visite guidate (ore 10:30, 12:30, 13:30, 15:30, 16:30, 18:30), cinque nei fine settimana (10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30). La prenotazione è fortemente consigliata, specialmente per weekend e giorni festivi. È possibile prenotare telefonicamente al numero 08119230565 (attivo dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14) o tramite messaggio WhatsApp. In alternativa, si può scrivere a info@lapismuseum.com o acquistare direttamente i biglietti sul portale ufficiale senza costi di prevendita. Per chi cerca un’alternativa rinfrescante alle passeggiate sotto il sole cocente, il Museo dell’Acqua rappresenta la soluzione perfetta: un tuffo nella storia nel cuore della Napoli più autentica. Maggiori Informazioni Sito Ufficiale per visite guidate, prenotazioni e acquisto ticket – Organizzazione – Lapis Museum [contenuto sponsorizzato #adv]

Sabato 5 luglio – Giro giro Napoli: Visite Guidate Gratuite per Bambini nei Monumenti di Napoli

Riparte Giro giro Napoli 2025 dal 29 marzo al 27 dicembre 2025, ed ogni sabato, quattro siti d’arte e cultura accoglieranno visite guidate e laboratori interattivi, offrendo ai piccoli ospiti un’esperienza coinvolgente alla scoperta di tesori nascosti, storie affascinanti e leggende partenopee. Per il prossimo weekend 5 luglio: Palazzo Reale di Napoli – Chiesa del Complesso monumentale dei Girolamini – – Parco delle Tombe di Virgilio e Leopardi – – Speciale Napoli 2500 – Napoli Aragonese Per la visita guidata tutte le informazioni sul sito ufficiale e sul link che troverete sul post . Giro Giro Napoli 2025: visite guidate gratuite

Domenica 6 luglio – Lux in Fundo tour tra le bellezze artistiche e i tesori da scoprire della Sanità

LUX in Fundo è un nuovo itinerario guidato tra le bellezze artistiche e i tesori ancora da scoprire del Rione Sanità. Un vero e proprio faro di speranza che, attraverso l’arte del passato e quella del presente, illumina i vicoli più nascosti dello storico quartiere. Un’esperienza coinvolgente che mostra attraverso nuovi luoghi e nuove storie come l’arte può essere uno strumento capace di generare cambiamento e innovazione. Una chiesa blu ridipinta con venti tonalità di azzurro, una cappella barocca e un blocco di marmo che prende forma dando vita ai sogni dello scultore Jago, sono solo alcune delle meraviglie che visiterai partecipando al tour. Le Tappe del tour Lux in Fundo sono: Chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi – Jago Museum – Borgo dei Vergini – Palazzo dello Spagnuolo – Chiesa dei Cristallini – Basilica di San Severo fuori le mura – Figlio Velato di Jago – Cappella dei Bianchi – Piazza Sanità – Murales “Luce” Il tour è in programma ogni sabato pomeriggio. Costo a partire da 19 euro Per la visita guidata tutte le informazioni sul sito ufficiale – Organizzazione Catacombe di Napoli.

Aperta tutti i giorni – La Chiesa di Santa Luciella ai librai quella del teschio con le orecchie

Santa Luciella è una piccola chiesa nel cuore del centro antico di Napoli, situata nel vicolo di Santa Luciella che collega San Biagio dei Librai a San Gregorio Armeno. La chiesa fu fondata poco prima del 1327 da Bartolomeo di Capua, giureconsulto e consigliere politico di Carlo II d’Angiò e di Roberto I nonché committente di alcuni importanti portali gotici per S. Lorenzo Maggiore e S. Domenico Maggiore e fondatore nel 1314 della chiesa di San Maria di Montevergine. Presa poi in custodia dai pipernieri, antichi artisti che scolpivano le pietre dure con scalpello e martello, e temendo che le schegge, schizzando dalla pietra, potessero conficcarsi negli occhi, iniziarono a venerare Santa Lucia, la protettrice della vista, decidendo, dunque, di dedicarle questo luogo. Nel 18°sec fu oggetto di un sostanziale rimaneggiamento e nel 1748 divenne sede dell’Arciconfraternita dell’Immacolata Concezione SS. Gioacchino e Carlo Borromeo. Nei sotterranei della Chiesa é conservato il famoso teschio con le orecchie, simbolo del culto delle anime del purgatorio a Napoli. Santa Luciella, abbandonata da più di 30 anni, è stata riaperta grazie alla tenacia ed al lavoro dell’Associazione Respiriamo Arte nel 2019. Prezzi a partire da 8 euro. Per la visita guidata tutte le informazioni sul sito ufficiale – Organizzazione Respiriamo l’Arte

Vi ricordiamo che in questo periodo ci sono tante altre visite guidate da non perdere in città:

