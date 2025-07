Pizza Village 2025 alla Mostra d’Oltremare: tutte le pizzerie e le loro pizze speciali

Ben 25 grandi pizzerie al Pizza Village con ingresso gratuito su 30.000 mq e tanti altri eventi. Ogni pizzeria proporrà oltre alle intramontabili Margherita e Marinara, la propria pizza speciale. Vediamo quali sono E poi i concerti serali sempre gratuiti con grandi ospiti

Dall’1 al 6 luglio 2025 alla Mostra d’Oltremare di Napoli si terrà la XIII edizione del Coca-Cola Pizza Village diventato negli ultimi anni un grande evento gastronomico di livello internazionale. Di seguito le 25 grandi pizzerie che saranno nella Mostra d’Oltremare dove si accede ad ingresso gratuito al grande villaggio mozzafiato di 30.000 mq. negli spazi verdi della Mostra d’Oltremare.

Ogni sera alla Mostra d’Oltremare ci saranno concerti gratuiti con grandi artisti: scopri qui il programma completo dei live del Pizza Village 2025.

Menù Pizza Village a prezzo speciale! Vivi l’esperienza completa del Coca-Cola Pizza Village 2025! Acquista in anticipo il Menù Pizza Village su VivaTicket a soli 15€ invece di 16. Il menù include: ✔ 1 pizza speciale

✔ 1 bibita

✔ 1 dolce

✔ 1 caffè Il ticket è valido in uno qualsiasi dei sei giorni dell’evento. Acquista ora su VivaTicket

Queste le pizzerie del Pizza Village Napoli 2025



Ogni pizzeria presenterà, oltre alle intramontabili Margherita e Marinara, la propria pizza speciale, vero biglietto da visita per i fans della pizza.

Antica Pizzeria da Gennaro – Fabio Cristiano – Pizza speciale: “Sara” (Funghi porcini, provola, pancetta, scaglie di Grana Padano)

– Pizza speciale: “Sara” (Funghi porcini, provola, pancetta, scaglie di Grana Padano) Casa Reale – Pasquale Ranieri – Pizza speciale: “Regno di Napoli” (Pomodorini gialli, pomodorini rossi, fior di latte, pesto di basilico)

– Pizza speciale: “Regno di Napoli” (Pomodorini gialli, pomodorini rossi, fior di latte, pesto di basilico) Ciàmammà – Gianluigi Porzio – Pizza speciale: “Donna Lucia” (Pomodorini, mozzarella di bufala, olio evo, basilico)

– Pizza speciale: “Donna Lucia” (Pomodorini, mozzarella di bufala, olio evo, basilico) Da Mario – Mario Cammardella – Pizza speciale: “Da Mario” (1/3 ripieno al salame, ricotta, pepe, 1/3 margherita, 1/3 composto da pomodorini, rucola, scaglie di Grana Padano)

– Pizza speciale: “Da Mario” (1/3 ripieno al salame, ricotta, pepe, 1/3 margherita, 1/3 composto da pomodorini, rucola, scaglie di Grana Padano) Donna Sofia ai Tribunali – Sergio dell’Annunziata – Pizza speciale: “Carrettiera 2.0” (Crema di friarielli, salsiccia sbriciolata, provola di Agerola, stracciata di bufala)

– Pizza speciale: “Carrettiera 2.0” (Crema di friarielli, salsiccia sbriciolata, provola di Agerola, stracciata di bufala) Errico Porzio – Errico Porzio – Pizza speciale: “Pizzimbocca” (Metà margherita e metà prosciutto crudo, stracciatella di bufala, rucola, Grana Padano, olio evo)

– Pizza speciale: “Pizzimbocca” (Metà margherita e metà prosciutto crudo, stracciatella di bufala, rucola, Grana Padano, olio evo) Farinati – Pizza and More – Renato Ruggiero – Pizza speciale: “Tre pomodori” (Pomodoro arrosto, datterino dry giallo, datterino dry rosso, provola affumicata, olio evo, basilico)

– Pizza speciale: “Tre pomodori” (Pomodoro arrosto, datterino dry giallo, datterino dry rosso, provola affumicata, olio evo, basilico) Femmena e fritta – Teresa Iorio – Pizza speciale: “Femmina e Fritta” (Pomodoro, provola, origano)

– Pizza speciale: “Femmina e Fritta” (Pomodoro, provola, origano) Gino e Toto Sorbillo – Gino e Toto Sorbillo Pizza speciale: “Wurstel e patatine fritte” (Wurstel classico, fior di latte, patate fritte, olio evo)

Pizza speciale: “Wurstel e patatine fritte” (Wurstel classico, fior di latte, patate fritte, olio evo) Guappo Amoriello – Marco Amoriello – Pizza speciale: “Pizza del Guappo” – senza glutine (Vellutata di zucca, fior di latte, olio evo, Grana Padano, basilico)

– Pizza speciale: “Pizza del Guappo” – senza glutine (Vellutata di zucca, fior di latte, olio evo, Grana Padano, basilico) I Damiano pizza concept – Pasquale Damiano – Pizza speciale: “Marinara del monaco” (Pomodoro San Marzano dop, aglio arso, origano di Salina, datterini gialli e rossi, provolone del monaco, pepe nero, olio evo basilico)

– Pizza speciale: “Marinara del monaco” (Pomodoro San Marzano dop, aglio arso, origano di Salina, datterini gialli e rossi, provolone del monaco, pepe nero, olio evo basilico) Il mio viaggio a Napoli – Giuseppe Russo e Federica Franco – Pizza speciale: “Scarpariello” (Pomodori datterini saltati in padella, provola affumicata, pecorino romano, in uscita scaglie di Grana Padano, olio evo, basilico)

– Pizza speciale: “Scarpariello” (Pomodori datterini saltati in padella, provola affumicata, pecorino romano, in uscita scaglie di Grana Padano, olio evo, basilico) La Campagnola – Ciro Grossi – Pizza speciale: “Diavola di mare” (Salsa di datterino giallo, salamella rosa del pescatore, friggitelli, fior di latte, Grana Padano)

– Pizza speciale: “Diavola di mare” (Salsa di datterino giallo, salamella rosa del pescatore, friggitelli, fior di latte, Grana Padano) L’Antica Pizzeria da Michele – Antonio Falco – Pizza speciale: “Retaggio partenopeo” (Genovese vegetariana, salsiccia napoletana, fior di latte, olio di semi di soia, Grana Padano, basilico)

Lucignolo Bella Pizza – Pino Celio – Pizza speciale: “Pizza Parigina in forno a legna” (Bianca con provola affumicata a paglia, porchetta di Ariccia, patate al forno con rosmarino, olio evo)

– Pizza speciale: “Pizza Parigina in forno a legna” (Bianca con provola affumicata a paglia, porchetta di Ariccia, patate al forno con rosmarino, olio evo) Marotta – Giovanni Riverso – Pizza speciale: “Mac Fratmmm” (pane pizza con hamburger di maialino o wurstel, provola, patate chips aromatizzate al curry, paprika dolce, in uscita salsa barbecue)

– Pizza speciale: “Mac Fratmmm” (pane pizza con hamburger di maialino o wurstel, provola, patate chips aromatizzate al curry, paprika dolce, in uscita salsa barbecue) MaryRose – Jessica De Vivo – Pizza speciale: “Crocchè” (Prosciutto cotto, crocchè di patate, mozzarella, olio evo, basilico)

– Pizza speciale: “Crocchè” (Prosciutto cotto, crocchè di patate, mozzarella, olio evo, basilico) Maruzzella – Giuseppe Terracciano – Pizza speciale: “Nonna Parmì” (Ciliegino arrostito, fior di latte di Agerola, gocce di crema di melanzane affumicate, a crudo: stracciatella di bufala, polvere di buccia di melanzane, crumble di pane cafone all’aglio, scaglie di Grana Padano, olio evo, basilico)

– Pizza speciale: “Nonna Parmì” (Ciliegino arrostito, fior di latte di Agerola, gocce di crema di melanzane affumicate, a crudo: stracciatella di bufala, polvere di buccia di melanzane, crumble di pane cafone all’aglio, scaglie di Grana Padano, olio evo, basilico) Maturazioni – Gabriella Esposito – Pizza speciale: “Rustico” (Patate al forno, pancetta, provola affumicata, olio evo)

– Pizza speciale: “Rustico” (Patate al forno, pancetta, provola affumicata, olio evo) Onna Lella – Mario Cervotti – Pizza speciale: “Profumi del Vesuvio” (Pacchetelle del Vesuvio gialle e rosse, fonduta di Grana Padano, pesto di rucola, olio evo, basilico)

– Pizza speciale: “Profumi del Vesuvio” (Pacchetelle del Vesuvio gialle e rosse, fonduta di Grana Padano, pesto di rucola, olio evo, basilico) Pellone – Mario Pellone – Pizza speciale: “Zucca” (Zucca, provola, Grana Padano, olio evo, basilico)

– Pizza speciale: “Zucca” (Zucca, provola, Grana Padano, olio evo, basilico) Porzio…Ni Di Pizza (presente solo nello stand Coca-Cola) – – Giovane – leggero strato di panna, crocchè sbriciolato, fior di latte, prosciutto cotto / – Nerano – crema di zucchine, chips di zucchine fritte, fior di latte, pecorino, basilico.

– – Giovane – leggero strato di panna, crocchè sbriciolato, fior di latte, prosciutto cotto / – Nerano – crema di zucchine, chips di zucchine fritte, fior di latte, pecorino, basilico. Tumasì – Gennaro Agostinello – Pizza speciale: “Freschissima” (Pomodorini datterino gialli, pomodorini datterino rossi, fior di latte di Agerola, olio evo, basilico)

– Pizza speciale: “Freschissima” (Pomodorini datterino gialli, pomodorini datterino rossi, fior di latte di Agerola, olio evo, basilico) Vesi – Salvatore Vesi – Pizza speciale: “O’ cappiell e Totò” (Impasto ripieno con zucchine San Pasquale chips, provola affumicata di Agerola, provolone a scaglie semi piccante. All’esterno farcita con pomodori del Vesuvio DOP, fior di latte di Agerola, olio evo. In uscita pesto di basilico)

– Pizza speciale: “O’ cappiell e Totò” (Impasto ripieno con zucchine San Pasquale chips, provola affumicata di Agerola, provolone a scaglie semi piccante. All’esterno farcita con pomodori del Vesuvio DOP, fior di latte di Agerola, olio evo. In uscita pesto di basilico) ZeroOttantUno – Francesco Esposito – Pizza speciale: “Cu ‘e pacche dinto’all’acqua” (Porchetta, provola, patate al forno, olio evo)

Acquista il menù on line su VivaTicket a 15 euro (al posto di 16) ed evita la fila – Il menù prevede 1 pizza+ 1 bibita + 1 dolce + 1 caffè – Il ticket è valido per il ritiro di un Menù Pizza Village in uno dei 6 giorni della manifestazione

Coca-Cola Pizza Village 2025 Napoli

