Estate a Corte: ritornano i grandi film all’aperto da Foqus ai Quartieri Spagnoli

Riapre l’arena estiva di Napoli con proiezioni e incontri, a soli 3,50 euro a serata, per film italiani e europei, e 5 per gli altri con le grandi serate di cinema all’aperto a Napoli nella Corte dell’Arte di Foqus, alla Fondazione Quartieri Spagnoli, in via Portacarrese a Montecalvario 69 a Napoli

Dal 3 luglio al 31 agosto 2025 di sera ai Quartieri Spagnoli a Napoli si terrà la rassegna di cinema all’aperto “Estate a Corte” a cura di Pietro Pizzimento con i migliori film della stagione appena conclusa e con incontri con i protagonisti del grande schermo. Quest’anno i Film italiani ed europei si potranno vedere al prezzo speciale di 3,5 euro: per gli altri gli ingressi costeranno 5 euro.

Lo splendido Cortile dell’Arte dell’ex monastero dei Quartieri Spagnoli diventerà anche quest’anno l’arena estiva di Napoli con proiezioni dei migliori film italiani e internazionali della stagione appena conclusa.

Tanti film ogni sera all’aperto fino al 31 agosto nella corte di un ex convento del ‘600 ai Quartieri Spagnoli. Previste tante pellicole organizzate in varie sezioni e non mancheranno anche incontri con i protagonisti del cinema d’autore italiano contemporaneo.

“Estate a Corte” – Proiezioni di luglio 2025

Anteprima il 2 luglio con il Documentario-Concerto El rescate – in collaborazione con l’Instituto Cervantes

– in collaborazione con l’Instituto Cervantes Giovedì 3 luglio – LE DÉLUGE – Gli ultimi giorni di Maria Antonietta (Italia/Francia, 2024, 101’) di Gianluca Jodice

– (Italia/Francia, 2024, 101’) di Gianluca Jodice Venerdì 4 luglio – HERE (USA, 2024, 104’) di Robert Zemeckis

(USA, 2024, 104’) di Robert Zemeckis Sabato 5 luglio – PICCOLE COSE COME QUESTE – Small things like these (USA/Irlanda/Belgio, 2024, 96’) di Tim Mielants

(USA/Irlanda/Belgio, 2024, 96’) di Tim Mielants Domenica 6 luglio – LE ASSAGGIATRICI (Italia/Belgio/Svizzera, 2025, 123’) di Silvio Soldini

(Italia/Belgio/Svizzera, 2025, 123’) di Silvio Soldini Lunedì 7 luglio – TETSUO – The iron man (Giappone, 1989/2025, 71’) di Shin Tsukamoto

(Giappone, 1989/2025, 71’) di Shin Tsukamoto Martedì 8 luglio – PINO (Italia, 2025, 91’) di Francesco Lettieri. Documentario – Interverrà durante la serata il regista Francesco Lettieri

di Francesco Lettieri. Documentario – Interverrà durante la serata il regista Francesco Lettieri Mercoledì 9 luglio – IL CASO BELLE STEINER (Francia, 2024, 100’) di Benoît Jacquot

(Francia, 2024, 100’) di Benoît Jacquot Giovedì 10 luglio – DADAPOLIS – (Italia, 2025, 82’) di Carlo Luglio

– (Italia, 2025, 82’) di Carlo Luglio Venerdì 11 luglio – BERLINO, ESTATE ‘42 – In liebe, eure hilde

Sabato 12 luglio – DIAMANTI (Italia, 2024, 135’) di Ferzan Özpetek

(Italia, 2024, 135’) di Ferzan Özpetek Domenica 13 luglio – NOTTEFONDA (Italia, 2024, 86’) di Giuseppe Miale Di Mauro – Interverranno durante la serata il regista Giuseppe Miale Di Mauro e parte del cast del film

(Italia, 2024, 86’) di Giuseppe Miale Di Mauro – Interverranno durante la serata il regista Giuseppe Miale Di Mauro e parte del cast del film Lunedì 14 luglio – A SNAKE OF JUNE – UN SERPENTE DI GIUGNO – Rokugatsu no Hebi (Giappone, 2002/2025, 77’) di Shin Tsukamoto

(Giappone, 2002/2025, 77’) di Shin Tsukamoto Martedì 15 luglio – BECOMING LED ZEPPELIN (UK, 2025, 137’) di Bernard MacMahon

Mercoledì 16 luglio – IL RAGAZZO DAI PANTALONI ROSA (Italia, 2024, 121’) di Margherita Ferri

(Italia, 2024, 121’) di Margherita Ferri Giovedì 17 luglio – CIAO BAMBINO (Italia, 2024, 95’) di Edgardo Pistone – Interverranno durante la serata il regista Edgardo Pistone e parte del cast del film

(Italia, 2024, 95’) di Edgardo Pistone – Interverranno durante la serata il regista Edgardo Pistone e parte del cast del film Venerdì 18 luglio – BERLINGUER – LA GRANDE AMBIZIONE (Italia, 2024, 122’) di Andrea Segre

(Italia, 2024, 122’) di Andrea Segre Sabato 19 luglio – LA CITTÀ PROIBITA – (Italia, 2025, 137’) di Gabriele Mainetti

– (Italia, 2025, 137’) di Gabriele Mainetti Domenica 20 luglio – NERO (Italia, 2025, 105’) di Giovanni Esposito – Interverranno durante la serata il regista ed attore Giovanni Esposito, il produttore A. Cannavale e parte del cast del film

(Italia, 2025, 105’) di Giovanni Esposito – Interverranno durante la serata il regista ed attore Giovanni Esposito, il produttore A. Cannavale e parte del cast del film Lunedì 21 luglio – HOKAGE – OMBRA DI FUOCO – (Giappone, 2023, 95’) di Shin Tsukamoto

– (Giappone, 2023, 95’) di Shin Tsukamoto Martedì 22 luglio – A COMPLETE UNKNOWN (USA, 2024, 141’) di James Mangold

(USA, 2024, 141’) di James Mangold Mercoledì 23 luglio – IL QUADRO RUBATO – Le tableau volé (Francia, 2024, 91’) di Pascal Bonitzer

Le tableau volé (Francia, 2024, 91’) di Pascal Bonitzer Giovedì 24 luglio – FAMILIA (Italia, 2024, 120’) di Francesco Costabile

(Italia, 2024, 120’) di Francesco Costabile Venerdì 25 luglio – L’ABBAGLIO (Italia, 2025, 131’) di Roberto Andò

(Italia, 2025, 131’) di Roberto Andò Sabato 26 luglio – QUEER (Italia/USA, 2024, 135’) di Luca Guadagnino

(Italia/USA, 2024, 135’) di Luca Guadagnino Domenica 27 luglio – FOLLEMENTE (Italia, 2025, 97’) di Paolo Genovese

(Italia, 2025, 97’) di Paolo Genovese Lunedì 28 luglio – DOGVILLE – (Danimarca/Francia/Svezia/Norvegia, 2003/2025, 165’) di Lars von Trier

– (Danimarca/Francia/Svezia/Norvegia, 2003/2025, 165’) di Lars von Trier Martedì 29 luglio – NO OTHER LAND (Palestina/Norvegia, 2024, 96’) di Yuval Abraham

(Palestina/Norvegia, 2024, 96’) di Yuval Abraham Mercoledì 30 luglio – SOTTO LE FOGLIE – Quand vient l’automne (Francia, 2024, 102’) di François Ozon

– (Francia, 2024, 102’) di François Ozon Giovedì 31 luglio – VITTORIA (Italia, 2024, 89’) di Alessandro Cassigoli – Interverranno durante la serata il produttore Lorenzo Cioffi e parte del cast del film

Maggiori informazioni – Corte dell’Arte di FOQUS – Fondazione Quartieri Spagnoli

via Portacarrese a Montecalvario, 69 – Napoli

Apertura ore 20:00

Inizio proiezioni ore 21:00

Servizi e Accesso per disabili

Bar e Ristorante

Parcheggio interno gratuito per bike e scooter

Ingresso: € 3,50 serate cinema italiano ed europeo

Ingresso € 5,00 altre serate, se non diversamente indicato

Maggiori informazioni – FOQUS – Fondazione Quartieri Spagnoli

