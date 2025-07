Pizza Village 2025 Napoli: pizzerie top e concerti gratis con ingresso libero. Tutti i concerti

Ph Facebook Pizza Village

Ben 25 grandi pizzerie al Pizza Village 2025 con ingresso gratuito su 30.000 mq e tanti altri eventi. E poi i concerti serali con grandi ospiti come The Kolors, Rosario Miraggio, Lucariello, BigMama,Tiromancino, Andrea Sannino, Gianluca Capozzi, Ivan Granatino, LDA, Tommaso Primo e tanti altri grandi artisti

Dall’1 al 6 luglio 2025 alla Mostra d’Oltremare di Napoli si terrà la XIII edizione del Coca-Cola Pizza Village diventato negli ultimi anni un grande evento gastronomico di livello internazionale. Presenti ben 25 grandi pizzerie nella Mostra d’Oltremare per una grande festa che prevede l’ingresso gratuito al grande Pizza Village: ed anche quest’anno un grande villaggio mozzafiato di 30.000 mq. negli spazi verdi della Mostra d’Oltremare.

Nel Village le migliori pizzerie, tra storiche e contemporanee e poi masterclass, laboratori, incontri come il Pizza Tales, che mette a confronto pizzaioli, territori, storie di pizza e di altri mondi e tanti altri eventi ogni giorno. Da non perdere ogni sera tanta musica con grandi concerti gratuiti sul palco di RTL 102.5 che trasmetterà anche in diretta radio tv e animerà il villaggio con i grandi live e gli ospiti d’eccezione

Menù Pizza Village a prezzo speciale! Vivi l’esperienza completa del Coca-Cola Pizza Village 2025! Acquista in anticipo il Menù Pizza Village su VivaTicket a soli 15€ invece di 16. Il menù include: ✔ 1 pizza speciale

✔ 1 bibita

✔ 1 dolce

✔ 1 caffè Il ticket è valido in uno qualsiasi dei sei giorni dell’evento. Acquista ora su VivaTicket

Coca-Cola Pizza Village 2025, la lineup musicale gratuita tutte le sere

Sul Palco del Coca-Cola Pizza Village 2025 ogni sera tantissimi grandi artisti dal 1° al 6 luglio. Una lineup ricca che spazierà su vari generi con l’alternarsi di tanti artisti tra il pop, l’urban e i nuovi linguaggi musicali. Non mancheranno anche altre performance esclusive con ospiti speciali, i cui nomi saranno annunciati a breve.

Grande sorpresa: al Pizza Village Sal Da Vinci

Il Programma musicale serale noto al momento è il seguente:

Martedì 1 luglio – The Kolors – Napoleone – Rosario Miraggio – Decibel Bellini – Pisapia feat. Lucariello – Federico Di Napoli – Ospite a sorpresa Sal Da Vinci

Mercoledì 2 luglio – Bigmama – Gaia – Trigno – Icy Subzero – Veronica Simioli – Gianni Fiorellino – Ste – Jelecrois – Gaié prod. Maria Siciliano

Giovedì 3 luglio – Tiromancino – Settembre – Rhove – Antonia – Andrea Sannino – Mr Hyde – Yoseba – Femelle – Martino – Fabrizio Mandara – Anna Capasso

Venerdì 4 luglio – Fred De Palma – Alex Wyse – Gianluca Capozzi – Ivan Granatino – Gabriele Esposito – Rajo

Sabato 5 luglio – Alfa – LDA – Vale LP & Lil Jolie – Les Votives – Baby K – Tommaso Primo – Francesco Da Vinci – Peppoh – Nino Esposito (Nino D’Angelo Tribute) – Mattewh

Domenica 6 luglio – Florinda – Sarah Toscano – Il Vincitore del Contest RTL 102.5 – Mavi – Walter Ricci – Gigi Soriani – Ortel – Andrea D’Alessio

Aggiornamenti per gli artisti sul palco

Coca-Cola Pizza Village 2025 Napoli

