Sanità Film Festival 2025: il programma completo con 50 eventi gratuiti

5 giorni di eventi gratuiti nel quartiere Sanità a Napoli tra cinema, masterclass ed eventi per la seconda edizione del SàFF – Sanità Film Festival

Torna a Napoli, nel quartiere Sanità, dall’1 al 5 luglio 2025 il SàFF – Sanità Film Festival che propone ben 50 eventi gratuiti, 29 film internazionali in concorso scelti tra oltre 600 candidature e altri eventi. Anche questa seconda edizione si svolgerà nel cuore del Rione Sanità e la sede principale del festival sarà la bella “Chiesa Blu”, la Chiesa di Santa Maria Maddalena ai Cristallini, recentemente riaperta. Altre location saranno le suggestive Scale di Via dei Cristallini (Blu Carpet), l’Apogeo Music Studio, che ospita la sezione “Sguardi dal Mondo” con 35 opere internazionali e la Casa di Quartiere Cristallini 73: in programma anche Djset serali. Per il Festival quest’anno 4 categorie in concorso tra documentari, cortometraggi, animazioni e social storytelling con la giuria presieduta da Valerio Caprara

E sul Blu Carpet della Sanità sono attesi tanti protagonisti dello spettacolo e del mondo del sociale, tra cui Peppe Servillo, Cristina Donadio, Luca Miniero, Antonio Capuano, Edoardo De Angelis, Maria Vera Ratti, Giovanni Esposito e Susy del Giudice, Miriam Condurrò, Gina Amarante, Maurizio De Giovanni, Patrizio Oliva, Marco Maddaloni e altri ospiti a sorpresa. Il festival è promosso da Apogeo ETS, Fondazione di Comunità San Gennaro e Upside Production, in collaborazione con la III Municipalità.

Tantissimi eventi nel quartiere Sanità fino a tarda notte e i film “sotto le stelle”

Nei 5 giorni del festival tantissimi eventi gratuiti, alcuni su prenotazione, che troverete tutti nel programma completo disponibile a fine post: tra i tanti eventi da non perdere i quattro film “sotto le stelle” del Cinema di Comunità con proiezioni che iniziano alle 21.

Il 2 luglio 2025 l’anteprima di “Happy Holidays” diScandar Copti, che ci presenta la questione israelo-palestinese attraverso le storie di famiglie di Gerusalemme mentre il 3 luglio ci sarà “Nero” di Giovanni Esposito. Venerdì 4 luglio c’è “Dalla Parte Sbagliata” di Luca Miniero mentre sabato 5 luglio, ci sarà “Il Peso Esatto del Vuoto” di Vincenzo Pirozzi.

