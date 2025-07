Chiostro in Musica: emozioni sonore al tramonto nel Chiostro di Santa Maria La Nova

oplus_1048576

Suoni dal Mediterraneo: le voci di Ra di Spina in concerto

Sabato 5 luglio 2025, Napoli si trasforma in un palcoscenico d’emozioni grazie al ritorno della rassegna “Chiostro in Musica”, ideata da Nomea. Il Chiostro seicentesco di Santa Maria La Nova aprirà le sue porte per un viaggio sonoro che attraversa le culture e le atmosfere del Mediterraneo, in una fusione di passato e presente che racconta storie senza tempo.

Protagoniste della serata saranno Laura Cuomo e Alexsandra Ida Mauro, le due anime del progetto Ra di Spina, con il loro Duo Set capace di mescolare tradizione popolare, elettronica, canto corale e narrazione emotiva.

Il concerto è un intreccio di suoni antichi e strumenti contemporanei come synth e loopstation, che si fondono per raccontare l’amore, la fatica, la speranza e la vita quotidiana con un linguaggio musicale profondo, accessibile e universale. Un dialogo potente tra l’intimo e il collettivo, che si muove tra le radici del Sud e la sperimentazione moderna.

Arte, musica e bellezza: visita al Chiostro prima del concerto

Un elemento che rende questo evento davvero speciale è la possibilità, prima del concerto, di esplorare liberamente gli ambienti del Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova, straordinariamente aperti per l’occasione.

Un invito a lasciarsi incantare dalla magnificenza architettonica, dalla storia e dall’energia di un luogo che diventa, per una notte, parte integrante della narrazione artistica.

Con un numero limitato di posti e un’atmosfera che invita al raccoglimento e all’ascolto profondo, Chiostro in Musica si conferma uno degli appuntamenti più affascinanti dell’estate napoletana. In caso di maltempo, il concerto si terrà comunque negli spazi interni del complesso, garantendo la piena riuscita dell’esperienza. Prenotare è semplice ma essenziale: basta un messaggio WhatsApp per assicurarsi un posto.

Chiostro in Musica: maggiori informazioni

Complesso Monumentale Santa Maria La Nova – Piazza S. Maria la Nova, 44 – Napoli Prezzo biglietto: €15 adulti, €10 ragazzi (6-17 anni), gratuito per bambini fino a 5 anni

€15 adulti, €10 ragazzi (6-17 anni), gratuito per bambini fino a 5 anni Contatti e informazioni: Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al 375 6139180

