The Donk Club il nuovo cuore conviviale dell’Arenella di Antonio Bellavia

Eventi, feste, ritrovo, musica e buon cibo in una nuova ed esclusiva location di Antonio Bellavia

contenuto sponsorizzato #adv

The Donk Club: il nuovo cuore conviviale a Piazzetta Arenella

Un nuovo punto di riferimento a Napoli. Nel cuore pulsante di piazzetta Arenella, in via Massari 1, nasce The Donk Club: più di un semplice locale, un vero spazio di incontro per chi ama vivere momenti di qualità in compagnia. Un ambiente curato nei dettagli, dall’atmosfera tropicale ed etnica, pronto a diventare il nuovo indirizzo preferito per i napoletani che cercano eleganza e convivialità. Qualità, eleganza e convivialità The Donk Club punta a colmare un vuoto nel quartiere offrendo un concept innovativo: non solo cibo e drink di qualità, ma un luogo accogliente dove stare bene insieme. Taglieri ricchi, panini sfiziosi, vini selezionati e cocktail preparati con cura: tutto contribuisce a un’esperienza che appaga gusto e socialità. L’ambiente interno ed esterno è progettato per accogliere gruppi di amici, famiglie o chiunque voglia concedersi una pausa di piacere. Dal mattino fino a tarda sera Il locale è aperto tutta la settimana, dal lunedì al venerdì a cena, mentre il sabato e la domenica anche di mattina per aperitivi e brunch. The Donk Club è l’indirizzo perfetto per un aperitivo artigianale, un gin tonic, un buon vino o un cocktail preparato a regola d’arte. Non manca la parte più informale del pub, con panini, crostoni, patatine e sfizi per tutti i gusti. Eventi e feste private The Donk Club è la scelta perfetta per feste private ed eventi speciali, grazie a spazi versatili e uno staff dedicato che cura ogni dettaglio, dal buffet alle decorazioni. Che si tratti di compleanni, lauree o feste aziendali, The Donk Club propone anche serate karaoke, musica dal vivo e spettacoli per rendere ogni occasione unica e memorabile. Perché venire da noi The Donk Club non è solo un locale è un’esperienza. Qui trovi:

Prodotti di qualità e aperitivi artigianali

Una sala elegante e versatile per feste ed eventi

Uno spazio accogliente e ben progettato, interno ed esterno

Eventi personalizzati su richiesta, con torte e rosticceria artigianale

Un team pronto a far sentire ogni cliente a casa

Insomma, se cerchi un luogo dove ritrovarti con amici e persone care, vivere momenti di svago e gusto, The Donk Club è il posto giusto.

Il prezzo? A partire da 15€ proponiamo diverse formule pensate per soddisfare ogni esigenza e budget. In base alla tipologia di evento, ti offriamo la soluzione più adatta con il miglior rapporto qualità-prezzo. Contattaci per ricevere un preventivo su misura e senza impegno.

Info utili e contatti

Indirizzo: Via Massari 1, Piazzetta Arenella, Napoli

Social: Seguici su Instagram e Facebook per rimanere aggiornato su eventi e novità

Prenotazioni: Contattaci al 081 1756 4533 per riservare un tavolo o organizzare la tua festa privata.

The Donk Club: qualità, eleganza e convivialità a Napoli.