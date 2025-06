Onegin, la grande Danza torna al Teatro di San Carlo di Napoli

Ph Facebook Teatro San Carlo

La stagione di Danza del Teatro di San Carlo prosegue con Onegin, un balletto in tre atti di John Cranko, creato nel 1965 per lo Stuttgart Ballet, Onegin è una tra le migliori opere del balletto narrativo del Novecento

Da giovedì 26 giugno fino a giovedì 3 luglio 2025 la Stagione di Danza del Teatro di San Carlo prosegue con Onegin, il dramma in danza ispirato al romanzo in versi di Aleksandr Puškin, nella versione di John Cranko .

Le coreografie di Reid Anderson-Graefe, già Direttore dello Stuttgart Ballet sono realizzate assieme a Jane Bourne per la messa in scena. Le musiche di Pëtr Il’ic Cajkovskij , rielaborate da Kurt-Heinz Stolze, verranno eseguite dall’Orchestra del Teatro di San Carlo diretta da Martin Yates.

Per Onegin in scena Solisti e Corpo di Ballo del San Carlo

Al San Carlo per Onegin sulle scene ci saranno Étoiles , Solisti e Corpo di Ballo del Lirico di Napoli, sotto la direzione di Clotilde Vayer .

I protagonisti, Onegin e Tatjana, vedranno l’alternarsi di tre coppie: Danilo Notaro e Claudia D’Antonio danzeranno il 26 giugno e il 3 luglio, mentre per le recite del 27 giugno e del 1 luglio, interpreteranno i due ruoli Alessandro Staiano e Anna Chiara Amirante. Per gli spettacoli del 29 giugno e del 2 luglio saranno sul palco del San Carlo Stanislao Capissi e Luisa Ieluzzi.

Creato nel 1965 per lo Stuttgart Ballet, Onegin rappresenta uno degli spettacoli più significativi del balletto narrativo del Novecento. Ed è con straordinaria potenza espressiva che Cranko porta in scena la vicenda di Onegin, un giovane aristocratico annoiato dalla vita, che troppo tardi comprende la profondità del suo amore per Tatjana. Biglietti su VivaTicket

Maggiori informazioni – Teatro di San Carlo

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.