Concerto gratuito a Napoli per i 70 anni di Enzo Avitabile con Jovanotti, De Gregori e Daby Tourè

A Piazza Mercato domenica sera un bellissimo concerto gratuito per Enzo Avitabile con tanti musicisti importanti che saranno assieme al Maestro Avitabile nel centro di Napoli

La sera di domenica 29 giugno 2025, alle 21,30, grande festa a Piazza Mercato a Napoli: un concerto-evento gratuito, e da non perdere, per i 70 anni di Enzo Avitabile con tanti ospiti speciali che si terrà nella storica piazza di Napoli.

Il Maestro Enzo Avitabile festeggerà con i napoletani il suo compleanno con un grande evento gratuito per i suoi 70 anni compiuti l’1 marzo scorso e con lui, “per fare musica insieme” ci saranno tanti ospiti importanti del panorama musicale italiano, ospiti veramente speciali come Jovanotti, Francesco De Gregori e Daby. Non mancheranno i Bottari e Black Tarantella.

A Piazza Mercato una serata che sarà indimenticabile.

Avitabile proporrà dal palco i suoi straordinari brani assieme a Jovanotti e Francesco de Gregori due grandi amici e due straordinari artisti. Con lui anche Daby Tourè, cantante e polistrumentista della Mauritania.

Napoli aveva già festeggiato i 70 di Enzo Avitabile con una bella mostra gratuita dal titolo Enzo 70, che è stata fino a maggio 2025 nella Chiesa di San Severo al Pendino in via Duomo. Avitabile è un compositore, cantautore e musicista che ha valicato i confini linguistici, stilistici e artistici come pochi. Vincitore di importanti premi e riconoscimenti Avitabile è un grande musicista sempre alla ricerca costante d’innovazione musicale e dei dialoghi artistici.

E domenica 29 giugno di sera a Piazza Mercato a Napoli ci sarà una grande serata di festa per Avitabile e per Napoli, una occasione per il Maestro per lanciare, con questo concerto, un bel messaggio per la pace nel Mondo.

