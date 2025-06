Binario Rosa nell’anfiteatro del Museo di Pietrarsa: Monica Sarnelli in una performance tra musica e passione napoletana

Una serata tra parole, musica e identità partenopea: Monica Sarnelli porta in scena “Napoli Rossa” nell’anfiteatro fronte mare del Museo di Pietrarsa.

Domenica 6 luglio 2025, alle ore 21:00, l’Anfiteatro del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa si trasformerà ancora una volta in un palcoscenico d’eccezione per la terza edizione del Festival Binario Rosa, una rassegna teatrale tutta al femminile che ha saputo conquistare il pubblico per la sua forza narrativa ed emotiva.

Questa volta protagonista sarà Monica Sarnelli, voce iconica della canzone napoletana contemporanea, ricordata da tutti per la storica sigla di Un Posto al Sole. Con Napoli Rossa, la cantante propone un viaggio musicale che è insieme omaggio e dichiarazione d’amore alla sua città: Napoli.

Lo spettacolo si snoda come un racconto in musica: da Pino Daniele a Gragnaniello, da Sergio Rubini a Carosone, passando per l’energia del Neapolitan Power e le vibrazioni intime dei vicoli partenopei. Ogni brano è un tassello di un mosaico che ritrae Napoli in tutte le sue sfumature più autentiche – una città rossa di passioni, viva e senza maschere.

Napoli Rossa è tratto dall’antologia “Napoli a Colori” e si distingue per la capacità di mescolare tradizione e innovazione, canzone d’autore e racconto teatrale, offrendo al pubblico uno spettacolo multisensoriale che tocca le corde dell’anima.

La cornice del Museo di Pietrarsa, con il suo anfiteatro affacciato sul Golfo, rende l’evento ancora più magico: ascoltare Monica Sarnelli al tramonto, con il mare che accompagna le note, è un’esperienza da vivere almeno una volta. Il costo del biglietto per lo spettacolo e per l’ingresso al museo è di 20€, acquistabile online o prenotabile via telefono. Vista la particolarità della location e il numero limitato di posti, si consiglia di confermare la propria presenza al più presto.

Il festival non è solo spettacolo, ma anche convivialità: prima o dopo l’evento, sarà possibile concedersi un aperitivo o una cena sul mare alle Terrazze Pietrarsa, completando così una serata perfetta.

