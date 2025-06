Arena San Sebastiano al Vesuvio 2025: film a 3.50€, spettacoli e concerti all’aperto nel parco urbano

Ph facebook Agorà San Sebastiano al Vesuvio

Il programma fino a settembre 2025 degli spettacoli e dei film all’aperto nel grande Parco Urbano di via Panoramica a San Sebastiano al Vesuvio per “Arena San Sebastiano al Vesuvio- Sere d’Estate 2025”

Anche per l’estate 2025 da venerdì 27 giugno a domenica 7 settembre 2025 , tante serate vesuviane all’aperto con cinema d’autore, musica, teatro, incontri letterari, ogni sera nel Parco Urbano di via Panoramica a San Sebastiano al Vesuvio per “Arena San Sebastiano al Vesuvio- Sere d’Estate 2025” ”.

Disponibili oltre 500 comodi posti a sedere tutti numerati, con un evento diverso ogni giorno e per tutta l’estate. Anche quest’anno i film costano solo 3,50 euro e poi anche concerti e spettacoli con Peppe Iodice,Simone Schettino, Paolo Caiazzo, Biagio Izzo, Karima, Valentina Stella, Flo e tanti altri artisti a prezzi diversi acquistabili online tramite i canali di 18Months, Ticketone Viva Ticket. Di seguito il programma fino al 5 settembre 2025 degli eventi serali.

Arena San Sebastiano al Vesuvio – Film 2025

Inizio film, concerti e spettacoli ore 21,15 – Direzione artistica: Peppe Minopoli – Red Carpet

27 giugno – Fuori

28 giugno – Napoli – New York

29 giugno – Le assaggiatrici

2 luglio – U.S. Palmese

4 luglio – L’Amore in teoria

5 luglio – Diamanti

6 luglio – Notte Fonda

9 luglio – Nonostante

11 luglio – Lilo & Stitch

12 luglio – Lilo & Stitch

13 luglio – Lilo & Stitch

18 luglio – 10 giorni con i suoi

19 luglio – Follemente

20 luglio – Io e te dobbiamo parlare

25 luglio – Aria Film Fest – Festival di cortometraggi ambientali, con Alex Marano

26 luglio – Familia

27 luglio – Finché notte non ci separi

30 luglio – L’Abbaglio

1 agosto – Pino

2 agosto- Io sono la fine del mondo

3 agosto- Mangia

8 agosto – La vita da Grandi

9 agosto – Itaca

10 agosto- Malamore

29 agosto – Il ragazzo dai pantaloni rosa

30 agosto – Emilia Perez

31 agosto – Mufasa

Biglietti ingresso a € 3,50 – online su www.18months.it

Arena San Sebastiano al Vesuvio – Spettacoli Teatrali 2025

Direzione artistica: Pino Oliva del Teatro Troisi

03 luglio – Peppe Iodice (evento su invito)

10 luglio – Simone Schettino

17 luglio – Fabio Concato

24 luglio – Paolo Caiazzo

31 luglio – Biagio Izzo

Biglietti ingresso online su Ticketone

Arena San Sebastiano al Vesuvio – Concerti 2025

Direzione artistica: Michele Solipano del Napoli Jazz Festival

16 luglio – Valentina Stella – Memorial Angelo Schettino (evento su invito)

23 luglio – Karima– Canta Autori

06 agosto – Friends for Pino

28 agosto – Flo – Brave Ragazze

05 settembre – Walter Ricci -Naples Jazz

Biglietti ingresso online su www.vivaticket.com

Biglietti ed ingresso al Parco Urbano di San Sebastiano al Vesuvio

Biglietti: cinema: 3,50 euro – spettacoli e concerti prezzi vari

cinema: 3,50 euro – spettacoli e concerti prezzi vari Nb Controllare sempre per tutti gli eventi eventuali cambi ai programmi sul sito ufficiale

sempre per tutti gli eventi eventuali cambi ai programmi sul sito ufficiale Biglietti concerti e spettacoli suTicketOne o VivaTicket o al botteghino

o al botteghino Maggiori informazioni – Arena San Sebastiano al Vesuvio 2025

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.