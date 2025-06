Shakespeariana a Vivara 2025: spettacoli teatrali al tramonto sull’isola di Vivara

Ph Facebook Isola di Vivara Riserva Naturale Statale

Per tre giorni una speciale visita spettacolo immersiva tra i sentieri profumati dell’isola di Vivara con le parole eterne di Shakespeare che risuoneranno tra gli alberi, tra il canto degli uccelli, nella luce dorata del tramonto. Un percorso a tappe nella natura, con un gruppo ristretto di spettatori per custodire la magia e rispettare l’anima profonda del luogo.

Nei giorni 27, 28 e 29 giugno 2025 alle 18.00 ci sarà una speciale visita spettacolo da non perdere sull’isolotto di Vivara a Procida. La Compagnia Teatro Libertario AC proporrà infatti l’inedita visita-spettacolo dal titolo Shakespeariana a Vivara (Come Vi Piace)”, con il patrocinio dell’Accademia Internazionale di Teatro di Roma.

In questo modo la bellissima e di solito non visitabile Isola di Vivara, riserva naturale dello Stato, apre le sue porte e si trasforma, per la prima volta nella sua storia, in uno straordinario palcoscenico teatrale “open air”, completamente immerso nel verde della macchia mediterranea.

Shakespeariana a Vivara (Come Vi Piace) è uno spettacolo che vuole fondere sia la tutela del paesaggio con la conoscenza letteraria di William Shakespeare. In particolare alcuni brani di varie opere di Shakespeare, ovvero da “Tempesta”, “Riccardo II”, “Sogno di una notte di mezza estate”, “La Dodicesima notte”, “Sonetti”, e soprattutto “Come vi piace”, verranno recitati nei punti più spettacolari del percorso di visita dell’isola, evidenziando l’attenzione dello scrittore per i temi della natura.

Uno spettacolo nuovo e appassionante, in grado di lasciare in eredità interrogativi e risposte sulla tematica dell’ambiente e sulla sua tutela, e su come possa relazionarsi con la libertà. Nel cast Maria Belen Avila Balmaceda, Marco Bandiera, Raffaele Filipponi, Mattia Murgia, Alice Sara e Andrea Senesi.

La visita-spettacolo ha una durata di circa 2 ore e nei giorni dell’evento non sono previste altre visite alla riserva. Da sapere che in questo periodo dell’anno l’isola di Vivara è aperta ai percorsi di visita ambientale organizzati (tutti i giorni, esclusi il lunedì, in due turni), previa prenotazione obbligatoria sul nuovo sito ufficiale (www.vivararns.it) con turni di un massimo di 25 persone per volta. Per partecipare alla visita è obbligatoria la prenotazione.

Quando: venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 giugno 2025, ore 18:00

Dove: Isola di Vivara – Riserva Naturale Statale, Procida (NA)

Biglietti: Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria – posti limitati a 25 persone per turno

Maggiori informazioni: Sito iniziative sull’isola di Vivara – Facebook Iniziative sull’isola di Vivara

