I Pinguini Tattici Nucleari live a Napoli: il grande concerto allo Stadio Maradona il 28 giugno 2025

Pinguini Tattici Nucleari in Concerto allo Stadio Maradona

Un evento imperdibile dell’estate a Napoli: energia, musica e grandi emozioni con l’Hello World – Tour 2025!

Napoli è pronta ad accogliere uno degli eventi musicali più attesi dell’anno: i Pinguini Tattici Nucleari arrivano allo Stadio Diego Armando Maradona sabato 28 giugno 2025 per l’unica data partenopea dell’Hello World – Tour, il nuovo spettacolo negli stadi che sta già facendo registrare sold out in tutta Italia.

Un tour da record, una scaletta esplosiva

Dopo aver fatto vibrare i cuori dei fan a San Siro e all’Arena di Reggio Emilia, la band capitanata da Riccardo Zanotti porta anche a Napoli il suo nuovo live, una vera e propria festa collettiva che unisce i successi del passato ai brani del nuovo album Hello World.

Una scaletta da cantare dall’inizio alla fine, con brani come Giovani Wannabe, Scrivile scemo, Ricordi, Rubami la notte, Ridere, ma anche sorprese come Bergamo, Pastello bianco, e il medley emozionante che i fan aspettano ad ogni concerto.

Ecco alcune delle canzoni che potrai ascoltare:

Hello World

Romantico ma muori

La storia infinita

Antartide

Piccola volpe

Titoli di coda

Un mix di ironia, malinconia e tanta voglia di cantare a squarciagola sotto le stelle di Napoli.

Perché non puoi mancare?

Perché i Pinguini Tattici Nucleari dal vivo sono un’esperienza: ogni loro concerto è un racconto, un viaggio tra emozioni e ricordi condivisi. E stavolta lo scenario è uno dei più suggestivi d’Italia: lo Stadio Maradona, con il Vesuvio sullo sfondo e il calore unico del pubblico partenopeo.

In un periodo in cui molti artisti rinunciano ai tour, i Pinguini vanno controcorrente: “Siamo stufi della corsa all’overperformance” – ha dichiarato Zanotti – “e vogliamo solo portare musica e verità su ogni palco.”

E se Napoli ha sempre amato la verità, questo è il momento perfetto per dimostrarlo.

Info utili e biglietti

Data: Sabato 28 giugno 2025

Luogo: Stadio Diego Armando Maradona, Napoli

️ Biglietti disponibili su Ticketone

Come arrivare: Linea 2 della metro – fermata Campi Flegrei / Cumana Fuorigrotta

Apertura cancelli prevista intorno alle ore 18:00

Non perdere l’occasione di vivere una notte di musica e libertà nel cuore di Napoli.

E preparati a cantare, ballare, emozionarti. Perché i concerti a Napoli non sono mai solo concerti.

