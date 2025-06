Baccalà Village 2025 a Sarno: gusto, natura e divertimento per tutta la famiglia

Ph Facebook Baccalà Village

Tre giorni di festa e buon cibo al Baccalà Village di Sarno con stand dedicati alla degustazione dell’ottimo baccalà. Non mancherà un’area picnic e una grande area giochi per bambini. L’unico evento itinerante dedicato al baccalà

Da venerdì 27 a domenica 29 giugno 2025 a Sarno, al Parco Fluviale 5 Sensi, in via Foce 20, si terrà la grande festa del Baccalà Village, una tre giorni dedicata al buon cibo. Una festa particolare, un’esperienza unica dove troveremo tanti piatti deliziosi a base di baccalà, ma anche una area picnic immersa nella natura e un’area giochi gratuita per bambini di 300 mq.

Stavolta la carovana gastronomica del “Baccalà Village” il primo villaggio itinerante del baccalà arriva a Sarno per proporci il festival itinerante di cibo da strada dedicato interamente al baccalà e rivolto agli appassionati di uno dei piatti più antichi e stimati della tradizione culinaria campana.

Un cibo amato dai cittadini della Campania: come gustarlo a Sarno

Il Baccalà è una pietanza molto amata dai campani che la preparano in tante gustose e diverse ricette sia tradizionali che innovative e al Baccalà Village di Sarno troveremo vari stand dedicati alla degustazione dell’ottimo baccalà preparato in entrambi i modi. Al “Baccalà Village” di Sarno da venerdì 27 a domenica 29 giugno 2025 ci saranno i seguenti orari:

Venerdì e sabato 19:00-24:00

domenica 12:00-16:00 e 19:00-24:00

Il Baccalà Village sarà a Sarno al Parco Fluviale 5 Sensi in Via Foce, 20 dove ci sarà il parcheggio gratuito.

Baccalà Village 2025 a Sarno: street food, relax e divertimento per tutta la famiglia

Quando:

Venerdì 27 e sabato 28 giugno 2025: dalle 19:00 alle 24:00

Domenica 29 giugno 2025: dalle 12:00 alle 16:00 e dalle 19:00 alle 24:00

Dove:

Parco Fluviale 5 Sensi, via Foce 20 – Sarno (SA)

Biglietti:

Ingresso gratuito

Menù da 10€ a 25€ (Cuoppo, Primo, Secondo o Completo) Scopri tutti i menù qui

Parcheggio gratuito disponibile

Maggiori informazioni: evento ufficiale

