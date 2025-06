4 visite guidate da non perdere a Napoli nel weekend dal 26 al 29 giugno 2025

Ph Lapis Museum

Anche nel prossimo fine settimana sempre tante visite guidate a Napoli e in tutta la Campania con eventi sempre interessanti, per scoprire, assieme ad esperti e guide, i luoghi più belli della nostra terra

Include contenuto sponsorizzato #adv

Anche per questo weekend dal 26 al 29 giugno 2025 ci saranno delle interessanti visite guidate nei luoghi più belli di Napoli e della Campania, con passeggiate guidate che ci faranno conoscere i posti più particolari e straordinari della città e dei suoi magnifici dintorni. Gli eventi sono proposti da associazioni che lavorano da anni sul territorio e che utilizzano brave guide e storici dell’arte per accompagnarci nei posti più belli della nostra terra. Chiedete sempre maggiori informazioni e prenotate ai numeri di telefono indicati delle associazioni per avere maggiori dettagli su quanto da loro proposto.

Visite tutti i giorni al Decumano Sotterraneo nel fresco dei 35 metri di profondità

contenuto sponsorizzato #adv

L’estate è appena iniziata, ma già alza le temperature. Nei vicoli del centro storico di Napoli però esiste una meta dove l’arsura di questa stagione non riesce a penetrare. A trentacinque metri sotto il livello stradale, nelle viscere dell’antica Neapolis, il percorso sotterraneo della Basilica della Pietrasanta, oggi LAPIS Museum, offre riparo dall’ondata di calore che attanaglia la città in questi giorni. Molto più di una semplice fuga dal solleone: è un tuffo nell’eredità plurimillenaria partenopea. Gli ambienti ipogei mantengono una freschezza costante, trasformando la visita in un doppio beneficio per corpo e mente. L’itinerario inizia proprio dal Museo dell’Acqua, antiche vasche greco-romane che svelano i misteri dell’architettura idraulica della Napoli antica. Un sapiente gioco di luci e colori esalta questi spazi, custodi di venti secoli di storia. Il percorso continua nella suggestiva Sala della Luna, dove un’eterna luna piena evoca le radici pagane del sito soprastante. È però nel Decumano Sommerso che la cronaca assume toni più intensi: durante i raid aerei del secondo conflitto mondiale, questi condotti millenari divennero salvezza per migliaia di cittadini, mutando la loro destinazione in bunker improvvisati. Al piano basilicale, la rassegna Picasso – Il linguaggio delle idee arricchisce l’offerta culturale fino al 28 settembre. L’esposizione mette in risalto sfaccettature inedite del maestro andaluso, puntando i riflettori sulle metodologie creative e sulla produzione plastica spesso messa in ombra dalla celebrità pittorica. Chi visita l’esposizione può beneficiare di una riduzione di due euro sul biglietto intero del percorso sotterraneo.Il LAPIS Museum accoglie i visitatori tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:00.Durante la settimana sono programmati sei turni di visite guidate (10:30, 12:30, 13:30, 15:30, 16:30, 18:30), mentre nei weekend sono cinque i turni di accesso (10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30).Raccomandata la prenotazione, soprattutto durante i weekend e festivi, disponibile chiamando allo 08119230565 (da lunedì a venerdì, 10-14), ma sempre attivo con il servizio messaggi WhatsApp, o via email a info@lapismuseum.com. Chi preferisce acquistare direttamente il proprio biglietto, può farlo sul sito ufficiale senza costi di prevendita. Il Museo dell’Acqua è la scelta ideale per chi cerca refrigerio dall’afa estiva nel cuore pulsante della Napoli storica. Maggiori Informazioni Sito Ufficiale per visite guidate, prenotazioni e acquisto ticket – Organizzazione – Lapis Museum [contenuto sponsorizzato #adv]

Sabato 28 giugno – Nel “pantheon” degli ultimi Angioini: Chiesa di San Giovanni a Carbonara

Terminati i restauri si potrà ammirare in tutto il suo splendore la Chiesa di San Giovanni a Carbonara, che fu edificata con l’annesso convento nel 1343 e completata nel 1418 per volontà di re Ladislao, figlio di Carlo III d’Angiò, divenendo il “pantheon” degli ultimi Angioini. Inquadrata successivamente dallo scenografico scalone di Ferdinando Sanfelice, la Chiesa custodisce, tra le altre straordinarie opere, l’imponente Mausoleo di Ladislao di Durazzo, le Storie della Vita della Vergine, affrescate da Leonardo di Besozzo, noto per il suo originalissimo stile tardo-gotico, una Crocifissione di Giorgio Vasari. Appuntamento: – ore 10,30 ingresso Chiesa Contributo: 14 euro a persona Organizzazione: Megaride Art – Prenotazione obbligatoria sul sito ufficiale Maggiori Informazioni: Pagina ufficiale Megaride Art

Domenica 29 giugno – Lux in Fundo tour tra le bellezze artistiche e i tesori da scoprire della Sanità

LUX in Fundo è un nuovo itinerario guidato tra le bellezze artistiche e i tesori ancora da scoprire del Rione Sanità. Un vero e proprio faro di speranza che, attraverso l’arte del passato e quella del presente, illumina i vicoli più nascosti dello storico quartiere. Un’esperienza coinvolgente che mostra attraverso nuovi luoghi e nuove storie come l’arte può essere uno strumento capace di generare cambiamento e innovazione. Una chiesa blu ridipinta con venti tonalità di azzurro, una cappella barocca e un blocco di marmo che prende forma dando vita ai sogni dello scultore Jago, sono solo alcune delle meraviglie che visiterai partecipando al tour. Le Tappe del tour Lux in Fundo sono: Chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi – Jago Museum – Borgo dei Vergini – Palazzo dello Spagnuolo – Chiesa dei Cristallini – Basilica di San Severo fuori le mura – Figlio Velato di Jago – Cappella dei Bianchi – Piazza Sanità – Murales “Luce” Il tour è in programma ogni sabato pomeriggio. Costo a partire da 19 euro Per la visita guidata tutte le informazioni sul sito ufficiale – Organizzazione Catacombe di Napoli.

Dal 26 al 29 giugno – Donne di fede, carità e speranza: Visite gratuite nei conventi e monasteri di Napoli

A Napoli la celebrazione del Giubileo 2025 inizia con un evento gratuito da non perdere che prevede, dal 13 febbraio al 21 dicembre 2025, ben 8 itinerari, 77 visite guidate, 18 incontri musicali e tanto altro. Promosso e finanziato dall’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli, il progetto si chiama “Donne di fede, carità e speranza. Percorsi giubilari nei conventi e nei monasteri di Napoli” e prevede tantissimi eventi gratuiti fino a esaurimento posti con prenotazione obbligatoria.Gli appuntamenti del sabato saranno accompagnati da momenti musicali con formazioni acustiche che allieteranno i partecipanti, proiettandoli in un’atmosfera suggestiva – Giovedì 26 giugno – Itinerario 4 ore 16.00 punto d’incontro: S. Maria in Gerusalemme – Venerdì 27 giugno – Itinerario 5 ore 11.30 punto d’incontro: Monastero clarisse di S. Chiara – Sabato 28 giugno – Itinerario 6 ore 10.00 punto d’incontro: Archivio di Stato – Domenica 29 giugno – Itinerario 8 ore 10.00 punto d’incontro: S. Giovanni a Carbonara informazioni sul link del post Visite guidate gratuite

Vi ricordiamo che in questo periodo ci sono tante altre visite guidate da non perdere in città:

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.