A Sant’Arpino la Sagra del Casatiello 2025: casatielli, folklore e rievocazioni storiche

Tre serate all’insegna del gusto e della tradizione per la trentunesima edizione della Sagra del Casatiello a Sant’Arpino, vicino Caserta, un appuntamento tradizionale con la buona gastronomia e con il folklore locale

Grande festa a Sant’Arpino di Caserta nei giorni 27,28 e 29 Giugno 2025, per la Sagra del Casatiello, un grande evento che giunge alla sua 31ª edizione. La festa è organizzata sempre dalla Pro Loco Sant’Arpino nella centralissima Piazza Macrì (già Piazza Umberto I).

Una bella manifestazione che a Sant’Arpino è un appuntamento molto atteso per la buona gastronomia e il folklore locale. Nella Napoli degli Angioini nel 1300 chiamavano il Casatiello “Herbulata de Mayo” e il Re, Carlo D’Angiò faceva preparare questa pietanza per la festa di Maggio con tanto formaggio, uova, salame: era proprio l’attuale Casatiello! Ed è proprio per ricordare una tradizione millenaria che da più di un trentennio a Sant’Arpino si svolge la Sagra del Casatiello.

La sagra del buon casatiello a Sant’Arpino con anche eventi musicali

A Sant’Arpino il Casatiello viene preparato sull’antica tradizione popolare che sarà riportata in piazza Macrì per tre giorni con una bella sagra con tanti stand gastronomici e di prodotti tipici e artigianali che apriranno al pubblico dalle 18.00 alle 24.00.

In questi tre giorni non mancheranno anche tanti eventi come le visite guidate al Palazzo Ducale, le mostre e le serate musicali che troverete sul programma sul sito della pro Loco. Tra i vari eventi da non perdere:

Tutte le sere alle 20 l’associazione Antiqua Tempora rievoca, in abiti d’epoca, il Duca di Sant’Arpino.

rievoca, in abiti d’epoca, il Duca di Sant’Arpino. Sabato 28 giugno 2025 alle ore 21 in piazza Macrì – Grande festa con Zi Riccardo e le donne della Tammorra – spettacoli e balli popolari

– spettacoli e balli popolari Domenica 29 giugno2025 alle ore 21 in piazza Macrì – La Barca di Teseo – spettacoli e balli popolari

– spettacoli e balli popolari Domenica 29 giugno 2025 alle 10, 30 in Piazza Macrì grande motoraduno.

