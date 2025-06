Sagra della Melanzana 2025 a Marigliano: cibo, musica e festa a ingresso gratuito

Ph Facebook Sagra della Melenzana Marigliano

Ritorna, dopo ben 5 anni la sagra della Melanzana a Marigliano, nella frazione Miuli, un bel viaggio nel buon cibo della zona ed una festa con musica dal vivo, spettacoli folkloristici e animazione per bambini

Da venerdì 27 a domenica 29 giugno 2025 a Marigliano, nel Parco Busiello di via Vignariello, nella frazione Miuli si terrà la sedicesima edizione della Sagra della Melanzana. Una bella festa che ritorna dopo anni di fermo e che animerà tutta la zona con il buon cibo, il divertimento e le sue serate musicali.

Una sagra che ritorna dopo 5 anni di pausa e che è tanto apprezzata per la genuinità e la bontà dei prodotti preparati comunità miulese. Nei tre giorni di festa, tutti ad ingresso gratuito, ogni sera un intrattenimento musicale e naturalmente tanta buona gastronomia e anche attività per i più piccoli Tre giorni di sapori forti, cucina partenopea e intrattenimento a Marigliano per la sagra della Melenzana.

Buon cibo e buona musica alla sagra della Melenzana

A Marigliano in ogni serata non mancheranno spettacoli musicali ed in particolare:

Venerdì 27 giugno 2025: Carmine Coppola e gli Amici della Tammorra

Sabato 28 giugno 2025: Tribalafro, DJ Pedro, Sax Barbato Gallucci

Domenica 29 giugno 2025: gran finale con José e Jenny Sax

Per i bambini attrezzata un’area baby park con animatori e gonfiabili e giochi

Il menù della sagra della melanzana è il seguente:

La sagra è stata organizzata dopo 5 anni dal comitato CRC di Miuli, frazione di Marigliano: maggiori informazioni sul link

