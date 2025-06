Sapori Antichi 2025: a Torella tre giorni con Eugenio Bennato e atmosfere western

ph facebook Sapori Antichi 2025

Tre giorni dedicati al buon cibo nel cuore dell’Irpinia ma anche alla musica con i concerti di Eugenio Bennato, dei Blue Stuff e di altri gruppi in un centro storico che per l’occasione si trasforma nel Far West in onore del grande Sergio Leone

Il 27, 28 e 29 Giugno 2025 a Torella dei Lombardi, nel cuore dell’Irpinia, ci saranno tre giorni speciali tra ottima gastronomia irpina, spettacoli, musica live, e atmosfere da Far West per “Sapori Antichi 2025”. A Torella il centro storico per l’occasione si trasformerà si trasforma nel Far West in onore del grande Sergio Leone.

Un simpatico viaggio nel tempo tra cowboy, stivali, sapori autentici e atmosfere cinematografiche ricordando Sergio Leone, con anche spettacoli in stile cowboy che faranno vivere ai partecipanti un viaggio nel tempo nell’atmosfera del vecchio west.

“Sapori Antichi 2025” una festa tra buona gastronomia e musica dal vivo

Organizzato dalla Pro Loco Candriano, dal Comune di Torella di Lombardi e OMast eventi nel centro storico del paese per tre giorni si potrà camminare tra saloon, banche, prigioni e cavalli. Un omaggio al grande Sergio Leone con una simpatica atmosfera da Far West ma con tanti stand gastronomici di buon cibo irpino e tante serate di buona musica. Venerdì e sabato la festa è in serata mentre domenica stand aperti anche di mattina.

“Sapori Antichi 2025” – programma degli eventi

Venerdì 27 giugno 2025

Ore 20,00 Apertura stand

Ore 20,00 Atrio castello – Inaugurazione manifestazione – Lancio del crowdfunding per un villaggio permanente con presentazione Concorso “Sognando Sweet Water”

Ore 21,30 Palco Giù La Testa – Piazza Sergio Leone – concerto dei Blue Stuff

A seguire concerto di Eugenio Bennato

Palco Per Un Pugno Di Dollari – Saloon – Concerto dei Barabba Blues

Sabato 28 giugno 2025

Ore 18,00 Atrio castello -Convegno culturale “Tra dialetto e tradizione: il patrimonio vivo di Torella”

A seguire presentazione e proiezione cortometraggio “Lo sai di chi sei figlio tu.” a cura di Giuliano Capozzi

Ore 20,00 Apertura stand

Ore 21,30 Palco Giù La Testa – Piazza Sergio Leone Maradonas in concerto

A seguire concerto di T he Hot Rod Gang con Peppe O Blues (special guest 40 anni di musica)

(special guest 40 anni di musica) Palco Per Un Pugno Di Dollari – Saloon – Concerto dei True Blues Band

A seguire concerto dei The Blues Queen

Domenica 29 giugno 2025

Ore 11,00 Atrio castello -Animazione per bambini

Ore 12,00 Apertura stand

Ore 16,00 Atrio castello – Animazione per bambini

Ore 17,00 Atrio castello – Focus “C’era una volta Sergio Leone – viaggio nel mito del leggendario regista dalle origini ai giorni nostri” a cura di Fabio Santini e Annibale Discepolo

Ore 18,00 Palco Per Un Pugno Di Dollari – Saloon – Aperi Western con Italo Vegliante

Ore 18,30 Palco Giù La Testa – Piazza Sergio Leone – Esibizione di Fabio Cerroni

Ore 20,00 Atrio castello – Spettacolo musicale “Leone-Morricone: i due geni del cinema” di e con Fabio Santini (narrazione), Michela Podera (flauto traverso), Raffaele Mezzanotti (chitarra classica)

di e con Fabio Santini (narrazione), Michela Podera (flauto traverso), Raffaele Mezzanotti (chitarra classica) Ore 21,30 Palco Giù La Testa – Piazza Sergio Leone – Concerto dei Frogs –

A seguire estrazione lotteria Sapori Antichi 2025 e Demian Dominguez Band in concerto

Ore 21,30 Palco Per Un Pugno Di Dollari – Saloon – Concerto dei Lost Dogs

Maggiori informazioni – “Sapori Antichi 2025” a Torella dei Lombardi

