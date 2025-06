Festival del Panuozzo 2025 a Gragnano: 11 forni con tante bontà ed eventi

Ph Facebook Ass. Pizza & Panuozzo Gragnano

Nel centro storico di Gragnano 3 giorni di festa con l’ottimo panuozzo, sia classico che speciale. 11 forni, delle più famose pizzerie della zona con le loro bontà per tre serate da non perdere

Torna da domenica 22 a martedì 24 giugno 2025, il Festival del Panuozzo nel centro storico di Gragnano. Tre giorni di grande festa a partire dalle ore 19:30 di domenica 22 giugno nella centrale via Quarantola per questo festival organizzato dal Comune di Gragnano.

Un grande evento ad ingresso gratuito, che permetterà a coloro che ne prenderanno parte di assaggiare il tipico panuozzo di Gragnano, sia in versione classico che nei diversi gusti e fantasie, godendosi un evento gustoso e imperdibile.

Il Festival del Panuozzo: una festa con migliaia di cittadini e turisti a Gragnano

Il Festival del Panuozzo è da anni uno degli eventi più attesi dell’estate gragnanese e trasformerà il centro storico di Gragnano in un palcoscenico del gusto, per far provare ai partecipanti il buon Panuozzo, una vera eccellenza enogastronomica del territorio. Al Festival del Panuozzo quest’anno ci saranno 11 forni tradizionali che proporranno le loro bontà classiche e creative, sempre con ingredienti genuini e di alta qualità.

Non mancheranno tanti eventi collaterali, con artisti di strada, dj set e musica e uno spazio riservato ai bambini, con tanti laboratori creativi e tanto altro.Il «Festival del Panuozzo» è un grande evento enogastronomico che segna l’inizio dell’estate e permette di gustare una delle specialità più amate della zona.

Gli undici forni dei migliori produttori locali proporranno sia la versione classica del panuozzo, quella tanto amata con pancetta e mozzarella che altre speciali, una per ogni produttore sempre nella tradizione locale. Il panuozzo di Gragnano segue le direttive dell’Associazione produttori Panuozzo di Gragnano ed è realizzato solo con impasto dedicato come da disciplinare di tutela.

Presenti almeno 11 ristoratori e produttori di Gragnano tra cui:

Mascolo 1982 – Pizza & Panuozzo

Pizzeria Domenico e Francesca Mascolo dal 1999

Pascarlí trattoria e pizzería

Pizzeria Mascolo dal 1995

Pizzeria Il Tris 2,0

Ristorante & Pizzeria La Valle dei Mulini

O’ Presidente pizza panuozzo

Il Tempio

Luigi o’ Furnar

Mala in Grano

Ciccio o’ Ciccione

Presente anche stand gluten free

Maggiori Informazioni pagina Facebook del Festival del Panuozzo

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.