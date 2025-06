Mare in Fest 2025 a Portici: 10 giorni di eventi gratuiti tra mare, musica e street food

Mare in Fest - Portici 2025

Prima edizione 2025 di Mare in Fest, l’evento gratuito dedicato al mare, alla musica e alla solidarietà che si terrà dal 20 al 29 giugno 2025 presso il nuovissimo Parco a Mare di Portici.

Dal 20 al 29 giugno 2025 sul lungomare di Portici, presso il Parco a Mare, ci sarà il grande villaggio di “Mare in Fest” ad ingresso gratuito: 10 giorni da non perdere tra spettacoli, proiezione di film serali gratis, musica e tanto altro e poi tanto ottimo street food.

Il grande villaggio aprirà per 10 giorni ogni sera alle 18 con chiusura a mezzanotte dopo il film nell’arena all’aperto del grande parco a mare. Presenti a Portici per Mare in Fest oltre 30 stand di cui 24 dedicati all’ottimo street food sempre con ingresso gratuito, Ogni sera si inizia alle 18 con tante attività descritte giorno per giorno sulla pagina facebook ufficiale dell’evento e saranno gratuite. Da non perdere alle 21 la proiezione di film gratuita nell’arena all’aperto.

Dalle ore 18.00 fino a tarda sera, il parco a mare si trasformerà in un vivace villaggio ad ingresso gratuito con:

Street Food e degustazioni dei migliori prodotti del territorio campano

Proiezioni di film all’aperto

Musica dal vivo con artisti e ospiti speciali

Mercatini artigianali e oggetti vintage

Attività per bambini e spettacoli itineranti

Iniziative sportive

Scenografie gonfiabili luminose

Performance dal vivo

Spettacolo finale con fuochi d’artificio sul mare

Screening di prevenzione dermatologica gratuito

10 serate tra buon cibo arte, cinema, sport, spettacoli e solidarietà.

Ben 10 serate tra buon cibo arte, cinema, sport, spettacoli e solidarietà. Per quanto riguarda il cibo ci saranno tante specialità in particolare di mare tra ottimi primi, antipasti, panini e pizze di mare e poi un’area gluten-free e non mancheranno aree attrezzate per i giochi per bambini. Ogni sera dalle 18 il Parco a Mare si animerà con film, musica dal vivo assieme a Radio Kiss Kiss Napoli, e poi spettacoli per grandi e piccini.

Da non perdere gli incontri in collaborazione con la Stazione Zoologica “Anton Dohrn”, incentrati su temi come le microplastiche e il monitoraggio dell’inquinamento marino. Un’attenzione particolare ci sarà anche per progetti rivolta all’inclusione sociale.Una grande festa organizzata in collaborazione tra giovani imprenditori e l’amministrazione comunale. Sul sito ufficiale anche una mappa dei parcheggi vicini.

Vivi Mare in Fest 2025: musica, cinema e gusto sul mare a Portici

Quando: dal 20 al 29 giugno 2025, tutti i giorni dalle ore 18:00 alle 00:00

Dove: Parco a Mare, lungomare di Portici (NA)

Biglietti: Ingresso gratuito. Non è richiesta prenotazione. Tutte le attività e gli spettacoli sono gratuiti.

Maggiori informazioni: Mare in Fest – Facebook con programma eventi giornaliero

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.