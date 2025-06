Il tramonto più bello di Napoli: dj set e aperitivo al Castel Sant’Elmo

Aperitivo al Castello - Castel Sant'Elmo Napoli

Musica, street food d’autore e video mapping in una delle location più iconiche di Napoli: il 22 giugno vivi il tramonto da Castel Sant’Elmo come non l’hai mai visto.

Napoli si accende ancora una volta al calar del sole, e lo fa in uno dei suoi luoghi più iconici e suggestivi: Castel Sant’Elmo, sospeso tra cielo e mare sulla collina del Vomero, ospita domenica 22 giugno 2025 un nuovo appuntamento con l’aperitivo al tramonto che ha già conquistato la città.

Dalle 19:30 alle 24:00, il Piazzale delle Armi si trasforma in un palcoscenico naturale di emozioni, con una vista mozzafiato che abbraccia l’intero golfo di Napoli: qui la musica incontra la storia, e il gusto si fonde con la bellezza.

Un’esperienza multisensoriale

Dopo il grande successo delle edizioni precedenti, torna il format che unisce dj set, video mapping e gastronomia locale in un’unica esperienza immersiva. In consolle, per far vibrare le mura del castello con sonorità elettroniche e groove sofisticati, si alterneranno:

DISCO PANICO

Peppe Blasio b2b Stefano Esposito

Michele Ioele

A fare da cornice sonora e visiva, uno spettacolare video mapping che darà vita alle antiche pietre del castello: fasci di luce, immagini in movimento e suggestioni artistiche trasformeranno l’architettura in una narrazione visiva che emoziona.

Il gusto della tradizione rivisitata

Non solo musica: come sempre, Scaturchio, storica eccellenza della gastronomia napoletana, firma una food experience d’autore. Nel cuore della serata sarà possibile assaporare street food campano rivisitato, tra sfogliatelle salate, fritti fragranti e sapori autentici che raccontano Napoli con originalità e passione.

Un modo diverso per vivere il castello, lontano dalle rotte del turismo di massa e immersi in un’atmosfera vibrante, elegante e genuinamente partenopea.

Perché non puoi perdertelo

Partecipare a questo evento significa concedersi un momento sospeso tra arte e panorama, tra bellezza storica e contemporaneità. È un’occasione per guardare Napoli da un punto di vista unico, mentre il cielo si tinge d’oro e la città inizia a brillare. È musica, cibo e luce. È Napoli che si racconta con tutta la sua energia.

️Prenota ora il tuo ingresso e preparati a vivere una domenica sera indimenticabile tra le mura di uno dei luoghi più affascinanti della città.

I posti sono limitati e l’evento si preannuncia sold out anche questa volta. Se vuoi assicurarti un’esperienza indimenticabile tra musica, gusto e bellezza a Castel Sant’Elmo, ti consigliamo di prenotare in anticipo.

Info utili