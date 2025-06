Sagra del Baccalà 2025 a Castel San Giorgio: tre giorni di gusto e tradizione

Tre giorni di festa nel salernitano all’insegna del buon cibo e del pesce fresco ma dove troveremo anche tanti altri ottimi prodotti locali che verranno preparati per questa bella sagra. Tra questi da non perdere anche il tradizionale Cuoppo di pesce!

Dal 20 al 22 giugno 2025 ritorna l’attesissima sagra del Baccala a Castel San Giorgio, in particolare, nella frazione di Aiello – Campomanfoli. Una bella festa che viene riproposta per la sua 27° Edizione per un Festival del Baccalà, definito da tutti, a km 0, promosso e organizzato dal “Centro Comunità Maria Santissima di Costantinopoli”.

Tanti e tutti buonissimi i prodotti locali che verranno preparati e serviti nella cittadina che ospiterà per tre giorni una festa all’insegna del buon cibo e del pesce fresco. Da non perdere anche il tradizionale Cuoppo di pesce!

La sagra è gestita dall’Associazione “Centro di Comunità Maria Santissima di Costantinopoli” che promuovere e mantiene vive le tradizioni locali e quelle culinarie. Una sagra che si tiene da ben 27 anni e che propone una festa col pesce in una cittadina che non affaccia sul mare: una storia antica, secondo quanto tramandato dagli abitanti e legata alla Madonna di Costantinopoli, conosciuta come Madonna del Mare.

Un vero raduno dei golosi con tante pietanze, come il baccalà e l’immancabile cuoppo, e tanti altri ottimi e prelibati piatti. In ogni serata previsto un buon intrattenimento musicale.

Sagra del Baccalà ad Aiello-Campomanfoli: Tre Giorni di Gusto e Tradizione

Quando: Dal 20 al 22 giugno 2025

Dal 20 al 22 giugno 2025 Dove: Aiello-Campomanfoli, Castel San Giorgio, Salerno

Biglietti: Ingresso libero

Ingresso libero Maggiori informazioni:Centro di Comunità Maria Santissima di Costantinopoli

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.