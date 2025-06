Il Gusto della Vita Lenta: un weekend speciale con Lavazza al Palazzo Reale di Napoli

Un evento gratuito nel cuore di Napoli tra arte, musica, caffè e artigianato. Sabato 21 e domenica 22 giugno 2025.

Contenuto sponsorizzato #adv

Napoli rallenta. E lo fa con gusto.

Sabato 21 e domenica 22 giugno, lo storico Palazzo Reale di Napoli si trasforma in un’oasi di bellezza e relax per “Il Gusto della Vita Lenta”, il grande evento firmato Lavazza dedicato al piacere delle piccole cose. In uno dei luoghi simbolo della città, tra colonne antiche e profumo di caffè, potremo riscoprire il valore del tempo lento, fatto di relazioni vere, creatività e momenti da condividere.

Due giorni per riscoprire il tempo per sé

In programma ci sono esperienze da vivere con calma e con gioia: dai workshop di ricamo e pittura su ceramica guidati da maestri artigiani napoletani, alle partite a carte con i campioni del quartiere, fino a un’opera collettiva partecipata con la designer partenopea Francesca Grillo. E non mancherà naturalmente il protagonista assoluto dell’evento: il caffè, da gustare come momento di connessione e benessere.

Gli ospiti speciali del weekend

L’atmosfera sarà resa ancora più speciale da ospiti amatissimi:

☕ Giuseppe Pirozzi , volto noto e ironico dei social, aprirà la giornata di sabato 21 giugno alle ore 11:00 con la sua “ Slow Breakfast ”.

, volto noto e ironico dei social, aprirà la giornata di sabato 21 giugno alle ore 11:00 con la sua “ ”. Alle 17:00 sempre di sabato, imperdibile performance acustica di Rocco Hunt , che porterà in scena “ Mille Vote Ancora ”.

, che porterà in scena “ ”. La colonna sonora del weekend sarà affidata al DJ set di Danilo Del Santo , in programma sabato dalle 10 alle 22 e domenica dalle 17 alle 19, con il supporto di Ciro e Alfio di Radio Kiss Kiss .

, in programma sabato dalle 10 alle 22 e domenica dalle 17 alle 19, con il supporto di . Anche domenica si continua a DJ set dalle 17:00 fino alle 19:00

Dove e come partecipare

L’evento si svolge all’interno del suggestivo Cortile delle Carrozze del Palazzo Reale, in Piazza del Plebiscito 1, facilmente raggiungibile con la metropolitana (Linea 1, fermata Municipio) e con gli autobus principali della città.

️ La partecipazione è gratuita ma è necessaria la prenotazione, anche se sarà possibile registrarsi in loco fino a esaurimento posti. L’accesso è consentito solo ai maggiorenni, o ai minorenni accompagnati.

L’ingresso è aperto entrambi i giorni dalle 10:00 fino alla chiusura (sabato alle 22:00, domenica alle 21:00).

Tutte le attività – workshop, mostre e giochi – sono disponibili continuamente durante la giornata, senza limiti di partecipazione.

Vita lenta, arte viva

Durante tutto l’evento, quindi sia sabato che domenica, sarà possibile immergersi nella mostra fotografica diffusa @vita________lenta, con scatti capaci di raccontare il valore del tempo dedicato a se stessi. E partecipare, se lo si desidera, all’installazione collettiva di Francesca Grillo: un’opera fatta di storie, pensieri e suggestioni sul gusto della lentezza e sul piacere del caffè.

Un invito a vivere Napoli con calma

In una città che corre sempre, questo evento è un’occasione per rallentare, prendersi un momento per sé, e riscoprire la bellezza della convivialità. Palazzo Reale, con la sua storia millenaria, è lo sfondo perfetto per questo viaggio nel gusto, nel saper fare e nel benessere lento.

Non perdere questo evento imperdibile e scopri tutto quello che c’è da fare questo weekend a Napoli!

Prenota il tuo ingresso gratuito sul sito ufficiale Lavazza e vieni a vivere un weekend diverso, nel cuore di Napoli, all’insegna della lentezza e della bellezza.

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.