4 visite guidate da non perdere a Napoli nel weekend dal 19 al 22 giugno 2025

Anche nel prossimo fine settimana sempre tante visite guidate a Napoli e in tutta la Campania con eventi sempre interessanti, per scoprire, assieme ad esperti e guide, i luoghi più belli della nostra terra

Anche per questo weekend dal 19 al 22 giugno 2025 ci saranno delle interessanti visite guidate nei luoghi più belli di Napoli e della Campania, con passeggiate guidate che ci faranno conoscere i posti più particolari e straordinari della città e dei suoi magnifici dintorni. Gli eventi sono proposti da associazioni che lavorano da anni sul territorio e che utilizzano brave guide e storici dell’arte per accompagnarci nei posti più belli della nostra terra. Chiedete sempre maggiori informazioni e prenotate ai numeri di telefono indicati delle associazioni per avere maggiori dettagli su quanto da loro proposto.

Visite tutti i giorni al Decumano Sotterraneo nel fresco dei 35 metri di profondità

Con l’estate che alza le temperature e i vicoli del centro che si trasformano in veri e propri forni urbani, esiste una meta dove l’arsura di questa stagione non può penetrare. A trentacinque metri sotto il livello stradale, nelle viscere dell’antica Neapolis, il LAPIS Museum offre riparo dall’ondata di calore che attanaglia la città in questi giorni, nascosto sotto l’antica Basilica della Pietrasanta. Questo percorso sotterraneo rappresenta molto più di una semplice fuga dal solleone: è un tuffo nell’eredità plurimillenaria partenopea. Gli ambienti ipogei mantengono una freschezza costante, trasformando la visita in un doppio beneficio per corpo e mente, offrendo un panorama museale senza eguali. L’avventura prende il via lungo il Museo dell’Acqua, antiche vasche greco-romane che svelano i misteri dell’architettura idraulica della Napoli antica. Un sapiente gioco di luci esalta questi spazi sotterranei, custodi di venti secoli di civilizzazione. Il percorso continua nella suggestiva Sala della Luna, dove un’eterna luminosità selenica evoca le radici pagane del sito soprastante. È però nel Decumano Sommerso che la cronaca assume toni più intensi: durante i raid aerei del secondo conflitto mondiale, questi condotti millenari divennero salvezza per migliaia di cittadini, mutando la loro destinazione in bunker improvvisati. Al piano basilicale, la rassegna Picasso – Il linguaggio delle idee arricchisce l’offerta culturale fino al 28 settembre. L’esposizione mette in risalto sfaccettature inedite del maestro andaluso, puntando i riflettori sulle metodologie creative e sulla produzione plastica spesso messa in ombra dalla celebrità pittorica. Chi visita l’esposizione può beneficiare di una riduzione di due euro sul biglietto intero del percorso sotterraneo. Il LAPIS Museum accoglie i visitatori tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:00. Durante la settimana sono programmati sei turni di visite guidate (10:30, 12:30, 13:30, 15:30, 16:30, 18:30), mentre nei weekend sono cinque i turni di accesso (10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30). Si raccomanda la prenotazione, disponibile chiamando lo 08119230565 (da lunedì a venerdì, 10-14), oppure attraverso messaggi WhatsApp sempre attivi, o via email a info@lapismuseum.com. Chi preferisce l’acquisto diretto può farlo autonomamente su Lapis Museum senza costi di prevendita. Una scelta saggia per chi cerca refrigerio dall’afa estiva e non solo nel cuore pulsante della Napoli storica. Maggiori Informazioni per visite guidate, prenotazioni e acquisto ticket – Organizzazione – Lapis Museum [contenuto sponsorizzato #adv]

Domenica 22 giugno – Raffaello a Napoli: la dama col Licorno (Ultimo appuntamento)

Un appuntamento per scoprire la bellissima e delicatissima “Dama col Licorno” in mostra a Napoli a Palazzo Piacentini sede dei Musei di Intesa San Paolo. Una bella occasione per conoscere la straordinaria collezione di Intesa San Paolo Al primo piano c’è una selezione di dipinti e sculture principalmente di ambito napoletano e meridionale, del periodo che va dagli inizi del XVII ai primi decenni del XX secolo, e anche il capolavoro della collezione, il Martirio di sant’Orsola di Caravaggio, ultima tela del maestro realizzata nel maggio del 1610, poche settimane prima della sua morte. (ATTUALMENTE IN PRESTITO) Spazio anche per opere Artemisia Gentileschi, Luca Giordano, Gaspar van Wittel, Anton Smink Pitloo, Giacinto Gigante, Domenico Morelli e una raccolta di disegni e sculture di Vincenzo Gemito. Al secondo piano gli itinerari dedicati alle ceramiche attiche e magnogreche e alle opere dalle collezioni di arte moderna e contemporanea. Ci sarà, per la prima volta al pubblico, la storica Collezione Caputi appartenente a Intesa Sanpaolo, formata da oltre 500 vasi e altri reperti realizzati ad Atene, in Apulia e in Lucania tra il V e il III secolo a.C, tutti provenienti da Ruvo di Puglia. E poi non mancherà una selezione di opere dalla collezione d’arte del XX e XXI secolo di Intesa Sanpaolo dal dopoguerra giungono fino al contemporaneo con opere di Lucio Fontana, Alberto Burri, Piero Manzoni, Enrico Castellani, Mario Schifano, Giulio Paolini, Alighiero Boetti, Michelangelo Pistoletto, Giosetta Fioroni, Carol Rama, Afro, Emilio Vedova, Gerhard Richter, Jannis Kounellis, Sol LeWitt. Appuntamento: – ore 16,45 presso Gallerie d?italia Via Toledo 177 Contributo: 14 euro a persona + costi d’ingresso alle Gallerie (gratis per correntisti Intesa Banco Napoli) Organizzazione: Megaride Art – Prenotazione obbligatoria sul sito ufficiale Maggiori Informazioni: Pagina ufficiale Megaride Art

Sabato 21 giugno – Donne di fede, carità e speranza: Visite gratuite nei conventi e monasteri di Napoli

A Napoli la celebrazione del Giubileo 2025 inizia con un evento gratuito da non perdere che prevede, dal 13 febbraio al 21 dicembre 2025, ben 8 itinerari, 77 visite guidate, 18 incontri musicali e tanto altro. Promosso e finanziato dall’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli, il progetto si chiama “Donne di fede, carità e speranza. Percorsi giubilari nei conventi e nei monasteri di Napoli” e prevede tantissimi eventi gratuiti fino a esaurimento posti con prenotazione obbligatoria.Gli appuntamenti del sabato saranno accompagnati da momenti musicali con formazioni acustiche che allieteranno i partecipanti, proiettandoli in un’atmosfera suggestiva – Prossime visite 21 giugno 2025 – Itinerario 7 ore 10.00 punto d’incontro: S. Nicola a Nilo. Per la visita guidata e il dettaglio degli itinerari troverete tutte le informazioni sul link del post Visite guidate gratuite

Sabato 24 giugno – Giro giro Napoli: Visite Guidate Gratuite per Bambini nei Monumenti di Napoli

Riparte Giro giro Napoli 2025 dal 29 marzo al 27 dicembre 2025, ed ogni sabato, quattro siti d’arte e cultura accoglieranno visite guidate e laboratori interattivi, offrendo ai piccoli ospiti un’esperienza coinvolgente alla scoperta di tesori nascosti, storie affascinanti e leggende partenopee. Per il prossimo weekend sabato 21 GIUGNO – Musap – Museo artistico politecnico / Fondazione Antonia Morra Greco / Napoli 2500 – Napoli Angioina / Museo Diego Aragona Pignatelli Cortez e Museo delle Carrozze Per la visita guidata tutte le informazioni sul sito ufficiale e sul link che troverete sul post . Giro Giro Napoli 2025: visite guidate gratuite

Vi ricordiamo che in questo periodo ci sono tante altre visite guidate da non perdere in città:

