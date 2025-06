Al MANN di Napoli 600 Tesori Ritrovati tornano alla luce: la mostra che racconta il crimine nell’arte

Ph Facebook Giuseppe Molinari

In mostra al Mann oltre 600 straordinari oggetti ritrovati provenienti da furti effettuali in Campania, e nel Mezzogiorno. Pezzi straordinari che rilevano produzioni artigianali e artistiche che si sono susseguite dall’età arcaica al Medioevo

Fino al 30 settembre 2025 nelle sale mostre temporanee al terzo piano del MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli ci sarà la mostra i “Tesori ritrovati: storie di crimini e di reperti trafugati” che ci consentirà di ammirare una selezione di circa 600 oggetti rubati e ritrovati dalle forze dell’ordine.

Una bella mostra che ci permette di ammirare veri capolavori ritrovati alla fine di un articolato percorso di indagini e attività di ricerca ed esposti al MANN grazie ad un accordo tra il Museo e la Procura della Repubblica di Napoli. Il percorso svela anche le dinamiche del mercato illegale delle opere d’arte e i danni irreversibili causati dal saccheggio e dalla distruzione del patrimonio culturale.

600 straordinarie opere esposte in 5 sezioni tematiche

La mostra “Tesori ritrovati: storie di crimini e di reperti trafugati” è stata organizzata in cinque sezioni tematiche e inizia con un’analisi del collezionismo, una pratica radici antiche che, nel corso del tempo, ha spesso alimentato scavi clandestini e traffici illeciti. Le sezioni successivi esplorano le dimensioni internazionali del fenomeno e l’approfondimento di casi giudiziari e investigativi che hanno avuto grande risonanza mediatica per la loro importanza.

In mostra circa 600 oggetti tra i più rappresentativi tra quelli ritrovati provenienti non solo dalla Campania ma dall’intero Mezzogiorno permettendoci così di ammirare significativi oggetti che vanno dall’età arcaica al Medioevo. Tra i materiali recuperati spiccano diverse splendide ceramiche di produzione campana, lucana e apula, e poi oggetti in bronzo, tra cui armature, armi, ornamenti personali e vasellame, nonché un significativo numero di terrecotte figurate, databili tra il VI e il II secolo a.C. Non mancano elementi marmorei di epoca romana e tanto altro come monete greche, romane e medievali. Tutti pezzi in ottimo stato di conservazione che, si presume, appartenessero ad antiche sepolture.

La mostra è inclusa nel biglietto d’ingresso al museo.

La mostra può essere visitata tutte le domeniche dalle ore 10:00 e 12:30 con una visita generale della durata di 75’ al costo di € 7,00 a persona. (per la visita prenotazioni on-line o tramite call center: da fisso 848800288 – da mobile 06 39967050)

