Sagre e Feste in Campania nel weekend dal 19 al 22 giugno 2025

Alcune idee per passare delle giornate in allegria gustando il cibo della nostra terra e conoscendo tanti particolari luoghi e paesi della Campania

Sagre e feste in Campania dal 19 al 22 giugno 2025 in tanti luoghi della nostra regione per stare insieme ed assaporare i prodotti della nostra terra. Gli eventi nel weekend sono nelle varie province della Campania, sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della regione e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi in anticipo. Buon fine settimana a tutti.

Le Sagre di Liberi 2025, nel casertano: un’estate con ben 13 sagre, una in ogni weekend

Ritorna anche per il 2025 la grande festa delle Sagre a Liberi in provincia di Caserta, una bella cittadina immersa nel verde ai piedi del Monte del Melanico. Ogni anno la tradizione estiva si ripete con una sagra ogni weekend e, anche per il 2025, ci saranno ben 13 sagre, tutte diverse, tra giugno, luglio, agosto e settembre 2025 per un’estate speciale tutta all’insegna dei sapori genuini di questa bella zona di montagna. Tante sagre e tutte diverse a Liberi, dalla Pancetta alla Zingara e Caciocavallo impiccato, dal Prosciutto alla contadina, alla Bistecca di Maialino nero e poi ancora gli gnocchi al forno e tanto altro. A Liberi ogni weekend sarà dedicato ad una diversa specialità, sempre tutto buon cibo locale di questo fertile territorio dedicato all’attività agricola, che sarà accompagnato dall’ottimo vino prodotto in zona, il Casavecchia DOC. Le Sagre di Liberi 2025,

La bella Festa della Fragolina e dei Sapori degli Alburni a Petina

Nei giorni di sabato 21 e domenica 22 giugno 2025 a Petina, in provincia di Salerno, si terrà la bella festa della Fragolina e dei Sapori degli Alburni. Una straordinaria occasione per scoprire il borgo di Petina che si mostra pieno di attività tra storia e tradizione. I visitatori troveranno un paesino vivace che ha organizzato una bella sagra gastronomica in cui non mancheranno anche le varie degustazioni dei prodotti locali tipici del Cilento. Le festa della “La Fragolina” è stata anche quest’anno organizzata dall’Amministrazione Comunale e dalle Associazioni Giovanili di Petina, e sarà la 53° Edizione della “Festa della Fragolina e dei Sapori degli Alburni”.

Sagra della Polpetta di Limatola: Quattro Weekend di Cibo, Musica e Divertimento

Ben quattro fine settimana per la nuova edizione della Sagra della Polpetta di Limatola, in provincia di Benevento. La manifestazione organizzata presso gli spazi nella piazza di San Biagio si terrà per 4 weekend nei giorni 30 e 31 maggio e 1,2 giugno 6,7,8 giugno, 13,14,15 giugno 20,21,22 giugno 2025. Una lunga e bella festa per provare le buone polpette fatte a Limatola, uno dei piatti più amati della tradizionale gastronomia campana e napoletana, che saranno il piatto principale della lunga festa. E per questa prima edizione ci saranno ben quattro fine settimana dedicati alla degustazione delle buone polpette e di piatti tipici della tradizione limatolese. Non mancheranno, in ogni giorno di festa, anche , con animazioni, musica live e balli. Sagra della Polpetta di Limatola

La Sagra delle Trofie con Radicchio e Porcini a Montoro su due weekend

A Montoro in provincia di Avellino dal 13 al 15 giugno e poi ancora dal 21 al 22 giugno 2025 presso il Parco del Sole alla Frazione San Eustachio di Montoro si terrà la XXV^ edizione della Sagra Trofie con Radicchio e Porcini: due weekend con tanti giorni dedicati al gusto e al relax, con piatti tipici, musica dal vivo, natura e tanto divertimento per tutte le età. Organizzata dalla Società “DBR SERVICE SRL” nel Parco del Sole la manifestazione sarà un evento ricco di tante occasioni per divertirsi, rilassarsi ed assaporare la buona cucina. L’evento si terrà in una bella location per riscoprire il piacere di immergersi nel verde ed essere più in contatto con la natura. La Sagra delle Trofie con Radicchio e Porcini

La Sagra del Cinghiale 2025 a Dugenta, in tutti i weekend fino a metà luglio: menù e prezzi

Anche quest’anno nei weekend dal 30 maggio al 20 luglio 2025, ogni venerdì, sabato e domenica di sera dalle 19, e la domenica anche a pranzo, si terrà la Festa del Cinghiale a Dugenta, un evento che ripete sin dal 1980 con tante specialità a base di cinghiale, con musica e buon vino beneventano.Una sagra locale che propone tante buone pietanze come Pappardelle al ragù di cinghiale, Porchetta di cinghiale, Fagiolata con cotica e salsiccia di cinghiale, Ravioli al ragù di cinghiale, Strozzapreti, Braciata. Previste grandi e accoglienti tavolate all’aperto, ma ben riparate, per chi ha voglia di gustare la carne di cinghiale, in un’atmosfera di festa campestre. Sagra del Cinghiale 2025

A Caposele, in Irpinia, il Percorso di Trekking dell’”Anello delle 7 Fontane”

Dal 1 maggio al 14 settembre ben sette giornate a Caposele, in Irpinia, per un appuntamento di Trekking da non perdere all’interno del Parco dei Monti Picentini con il percorso dell’Anello delle 7 Fontane che si svolge per il 5° anno consecutivo. Una piacevole passeggiata tra le bellezze paesaggistiche del territorio dove si potranno anche scoprire i sapori unici delle specialità enogastronomiche locali. Un percorso escursionistico di trekking che dura circa 6 ore e si svolge su 14 chilometri l’Anello delle 7 Fontane

I viaggi in Treno Storico dell’Irpinia Express a Giugno 2025 tra borghi e paesaggi stupendi

Ripartono nei prossimi weekend di giugno 2025 i viaggi in treno storico dell’Irpinia Express, il treno del paesaggio, con degli itinerari turistici alla scoperta delle bellezze, della cultura, dei sapori e delle tradizioni dell’Irpinia. I treni partono la mattina dalla stazione di Avellino e raggiungono alcune delle località più suggestive della provincia rientrando poi, in serata, nel capoluogo. Prossimo 22 giugno 2025: Avellino – Calitri – destinazione Monteverde • viaggi in Treno Storico dell’Irpinia Express giugno https://www.napolidavivere.it/2025/06/07/irpinia-express-giugno-2025-treno-storico/

Riparte il Bus del Mare il servizio bus dal Vomero per le spiagge di Capo Miseno

Attivo da sabato 7 giugno 2025 il servizio quotidiano di autobus che dal Vomero arriva a Capo Miseno (linea 150 Vomero-Miseno) e che rimarrà in funzione per tutto il periodo estivo. Il servizio viene effettuato dall’EAV che cura i collegamenti, anche in treno, con la penisola sorrentina, la zona Flegrea e con altre zone della provincia di Napoli. Il Bus del Mare

Binario Rosa: Il Festival Teatrale che unisce Cinema e Musica nel Museo di Pietrarsa

Domenica 22 giugno 2025, alle ore 21:00, il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa ospiterà il primo appuntamento della III edizione di “Binario Rosa”, un evento che unisce musica, cinema e teatro in uno dei luoghi più suggestivi di Napoli. Si comincia il 22 giugno, con lo spettacolo intitolato “Nino”, un omaggio a Nino Rota, uno dei più grandi compositori italiani, noto per le sue indimenticabili colonne sonore, che hanno segnato la storia del cinema italiano. Binario Rosa a Pietrarsa

Film d’autore gratuiti di sera sulle spiagge di Napoli

Dal 13 al 22 giugno 2025 torna in città ‘Arena” la rassegna serale e gratuita di grande cinema sulle spiagge di Napoli. In particolare della Rotonda Diaz sul lungomare e sulla nuova spiaggia di San Giovanni a Teduccio. Le proiezioni inizieranno alle ore 21, saranno gratuite e prevedono anche, alle ore 20:00, incontri e approfondimenti con ospiti speciali. Film d’autore gratuiti di sera

Sunset in Floridiana: ogni venerdì aperitivi, musica e tramonti nel verde. Gratis fino alle 21,30

L’estate napoletana ha il suo appuntamento fisso del venerdì sera: Sunset in Floridiana, il format ideato da Drop Eventi che trasforma il suggestivo Flora Central Garden Bar in uno spazio serale all’aperto dove natura, convivialità e musica si incontrano nel cuore della Villa Floridiana.Ogni venerdì, dalle 20:00 all’1:00, si accede gratuitamente fino alle 21:30. Dopo quest’orario è prevista una consumazione obbligatoria: 12€ con drink a scelta o 15€ con drink + piatto aperitivo. Sunset in Floridiana

Lo straordinario borgo di Valogno, il paese dei murales: Campania da Scoprire

C’è un piccolo borgo in Campania vicino a Roccamonfina da visitare assolutamente: è Valogno, situato nel comune di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, che si trova nell’area protetta del Parco regionale di Roccamonfina – Foce Garigliano. Valogno è un piccolo borgo dove si può camminare solo a piedi ed è abitato, sembra, da meno di 100 persone: a Valogno la macchina si lascia fuori il borgo, per camminare poi per le strette strade del paesino. Le vie del borgo di Valogno, oramai colorato da vivaci murales e installazioni artistiche tutte da scoprire, strada per strada. Valogno, il paese dei murales

‘Pinocchio, Back to Wood’ Il mondo delle fiabe, di sera alla Mostra d’Oltremare di Napoli

A Napoli nella grande Mostra D’Oltremare nel Laghetto di Fasilides dal 14 giugno al 28 settembre 2025 dalle 18:00 a mezzanotte “prenderà vita” Pinocchio, Back to Wood, un percorso narrativo interattivo che trasporta il pubblico in un universo fatto di luci, magia e straordinarie emozioni. Un vero e proprio mondo delle fiabe accoglierà i visitatori nel fresco della sera alla mostra d’Oltremare.Pinocchio, Back to Wood,

Dinosaurs Experience a Napoli alla Mostra d’Oltremare: viaggio nel tempo tra animali a grandezza naturale

Fino al 20 luglio 2025 alla Mostra d’Oltremare di Napoli un grande evento immersivo da non perdere:_ Dinosaurs Experience, uno straordinario viaggio nel tempo che ci proietterà in un’autentica foresta preistorica popolata da dinosauri a grandezza naturale. Grandi e piccoli visitatori potranno interagire con modelli realistici di dinosauri, animati elettronicamente come quelli usati sui set cinematografici come il T-Rex, il Velociraptor e il Triceratopo, che si muovono, respirano e reagiscono come se fossero vivi. Dinosaurs Experience a Napoli

A Napoli proroga il SuperJUMP il Parco Gonfiabili più grande d’Italia

Grande successo e proroga fino ai 6 luglio 2025 a Napoli in via Nuova Agnano per lo straordinario SuperJUMP, il parco gonfiabili più grande d’Europa. Una grande area di oltre 2000 mq piena di attrazioni gonfiabili coloratissime ed enormi. SuperJUMP è al coperto, in un’area riscaldata e chiusa pensata espressamente per i bambini e per i loro genitori. Una bellissima, entusiasmante e partecipativa esperienza unica per i bambini dai 3 ai 12 anni SuperJUMP il Parco Gonfiabili

La “Mostra mercato dell’antiquariato” a Napoli all’Ippodromo di Agnano

Ogni domenica mattina si tiene a Napoli una interessante Mostra mercato dell’Antiquariato negli ampi spazi all’interno e ai lati dell’Ippodromo di Agnano. Un appuntamento domenicale, pressochè fisso, organizzato dall’Associazione Il Mercante in Fiera nata da quella che era la Fiera Antiquaria Napoletana che si svolgeva per anni fra la Villa Comunale e Via Caracciolo, sul lungomare di Napoli. La domenica mattina, dalle ore 07:00 alle ore 14:00, tutti i collezionisti, gli artigiani, gli amanti del genere e gli espositori di merce propria più in generale, potranno trovare oggetti antichi e dal fascino particolare ma anche esibire prodotti vintage, antiquariato e modernariato.. “Mostra mercato dell’antiquariato”

MercAntico: la caratteristica Fiera dell’Antiquariato nel borgo di San Lorenzello

Ogni seconda e ultima domenica di ogni mese il caratteristico centro storico di San Lorenzello, in provincia di Benevento, ospiterà la tradizionale Fiera di “MercAntico” il grande evento di antiquariato e modernariato ma dove troverete anche prodotti tipici locali e dell’artigianato: un bell’evento che si tiene nel piccolo borgo fin dal 1991. Presenti circa 50 espositori tra le antiche botteghe di San Lorenzello MercAntico a San Lorenzello

Mercatini Agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica: le date di giugno 2025

Anche per giugno 2025 i mercatini agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica. Piazze e date dove troveremo i produttori, che vendono i prodotti genuini dell’agroalimentare Campano. Campagna Amica

