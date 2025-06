Solstizio d’estate a Città della Scienza: aperitivo, planetario e osservazione stellare

Ph Facebook Città della Scienza

Un appuntamento da non perdere per adulti e bambini a Città della Scienza con una esperienza immersiva nel grande Planetario, l’osservazione diretta ai telescopi di pianeti e di altri corpi celesti ed anche un momento con dj set e aperitivo di benvenuto

Venerdì 20 giugno 2025 una serata veramente speciale a Napoli a Città della Scienza con un appuntamento per adulti e bambini da non perdere. L’evento si svolgerà nello Scienze Center napoletano di Bagnoli e prevede 3 momenti veramente particolari: un’accoglienza con dj set e aperitivo di benvenuto, cui seguirà una fantastica esperienza immersiva in Planetario e un gran finale con l’osservazione diretta ai telescopi di pianeti e di altri corpi celesti con Unione Astrofili Napoletani*.

Solstizio d’estate nel grande Planetario di Città della Scienza

Hai mai sognato di esplorare pianeti alieni, inseguire comete tra sistemi binari o sederti sotto due soli come su Tatooine? I partecipanti si immergeranno in un viaggio affascinante tra esopianeti realmente scoperti e quelli che la fantasia ha disegnato ben prima della scienza. Dalle lune di Endor agli oceani di Kepler-22b, parleremo di come l’astronomia moderna e la fantascienza si influenzino a vicenda.

Tra una proiezione stellare e l’altra, ci perderemo (volontariamente) tra le pagine di autori come Asimov, Bradbury e Tolkien, scoprendo come l’immaginazione sia spesso un telescopio puntato verso l’ignoto. Naturalmente non mancheranno i riferimenti a Star Wars, con qualche curiosità su quanto di “scientificamente plausibile” ci sia in quella galassia tanto lontana lontana…

Tre momenti speciali per una serata da non perdere

La serata speciale di Venerdì 20 giugno 2025 sarà organizzata in tre fasi che caratterizzeranno l’evento a Città della Scienza

Accoglienza nel Museo Corporea con dj set e aperitivo di benvenuto a cura di PUOK. Esperienza immersiva in Planetario con la proiezione di L’era degli esopianeti vincitore premio PLANIT 2025. Osservazione diretta ai telescopi di pianeti e di altri corpi celesti con Unione Astrofili Napoletani*.

Per partecipare all’evento si potranno scegliere due fasce orarie:

Gruppo A 20:00 – 23:00 / ore 20:00 – Welcome dj set e aperitivo – 21:30 Esperienza immersiva in Planetario – 22:30 Osservazione al telescopio

oppure Gruppo B 21:30 – 00.30 / ore 21:30 – Welcome dj set e aperitivo – 23:00 Esperienza immersiva in Planetario – 24:00 Osservazione al telescopio



I visitatori potranno scegliere la fascia oraria in fase di acquisto del biglietto online, oppure presso la biglietteria del museo fino ad un giorno prima dell’evento.

Ingresso Solo Con Prevendita – Posti limitati.

Il costo del biglietto è di 20€ a persona, incluso l’aperitivo.

* Per l’osservazione diretta ai telescopi in caso di condizioni meteo sfavorevoli sarà proposta un’attività al chiuso.

Solstizio d’estate nel Planetario di Città della Scienza: Informazioni e prenotazioni

Le informazioni sull’evento si potranno richiedere telefonicamente, o per email o su Whatsapp

Per info e prenotazioni è a disposizione il Contact Center di Città della Scienza: Tel. (+39) 081 7352.222

Per info e prenotazioni è a disposizione l’email contact@cittadellascienza.it

Oppure

Numero Whatsapp: 329 463 1667 Il servizio è operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 17:00

