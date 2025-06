Sagre di Liberi 2025: 13 weekend di Sagre con musica e vino tra le montagne casertane

Anche quest’anno a Liberi una festa in ogni weekend, con tante specialità gastronomiche per tutti i gusti. Un paese immerso tra le montagne della provincia di Caserta in un verde incontaminato, con un’aria limpida e pulita dove poter riscoprire il piacere di una bella serata estiva con buon cibo locale e l’ottimo vino Casavecchia DOC

Ritorna anche per il 2025 la grande festa delle Sagre a Liberi in provincia di Caserta, una bella cittadina immersa nel verde ai piedi del Monte del Melanico. Ogni anno la tradizione estiva si ripete con una sagra ogni weekend e, anche per il 2025, ci saranno ben 13 sagre, tutte diverse, tra giugno, luglio, agosto e settembre 2025 per un’estate speciale tutta all’insegna dei sapori genuini di questa bella zona di montagna.

Tante sagre e tutte diverse a Liberi, dalla Pancetta alla Zingara e Caciocavallo impiccato, dal Prosciutto alla contadina, alla Bistecca di Maialino nero e poi ancora gli gnocchi al forno e tanto altro.

A Liberi ogni weekend sarà dedicato ad una diversa specialità, sempre tutto buon cibo locale di questo fertile territorio dedicato all’attività agricola, che sarà accompagnato dall’ottimo vino prodotto in zona, il Casavecchia DOC.

A Liberi si inizia a Giugno con la pancetta alla zingara e Caciocavallo impiccato

Le sagre di Liberi sono iniziate a metà giugno 2025, sabato 14 e domenica 15 giugno con la sagra della pancetta alla zingara e caciocavallo impiccato.

E quest’anno saranno ben 13 sagre per 13 weekend per riscoprire antichi sapori e prelibati piatti che, accompagnati dai Vini caratteristici locali, che soddisferanno anche i palati più fini. In tutti i giorni della sagre ci saranno anche musiche balli caratteristici, latino-americani e di gruppo per allietare le serate. Disponibile anche un ampio parcheggio e un efficiente servizio di pulizia, uno Staff cortese e gentile, che ci faranno apprezzare queste sagre di Liberi. Dobbiamo solo scegliere tra le tantissime proposte:

Le 13 Sagre di Liberi per l’estate 2025

Ma vediamo nel dettaglio quali sono queste 13 sagre di Liberi per l’estate 2025:

14 e 15 giugno – pancetta alla zingara e caciocavallo impiccato

21-22 giugno – Philly chees steak

28-29 giugno – Flat iron steak churrasco brasiliano

5-6 luglio – Tagliata di marchigiana

12-13 luglio – Arrosticini e caciocavallo impiccato

19-20 Luglio – Bistecca di maialino nero casertano

26-27 Luglio – Stinco di maiale alla bavarese

2-3 Agosto – Chuck roll americano

9-10 Agosto – Dinosaurs ribs

16-17 Agosto – Costela argentina

23-24 Agosto – Spiedone di Ulisse

30-31 Agosto – Gnocchi al forno

6/7 Settembre – Montanare in festa e caciocavallo impiccato

Disponibili ben 1000 posti a sedere e poi Musica Live, Luna Park, Ampio Parcheggio e Balli di gruppo. Le sagre si terranno in Via Vittorio Emanuele Liberi tutti i fine settimana a partire dalle 19:30

Maggiori Informazioni Sagre di Liberi – 3364773205

