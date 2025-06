Weekend a Petina con la Festa della Fragolina e dei Sapori degli Alburni

Ph Facebook Festa della Fragolina

Nei giorni di sabato 21 e domenica 22 giugno 2025 a Petina, in provincia di Salerno, si terrà la bella festa della Fragolina e dei Sapori degli Alburni. Una straordinaria occasione per scoprire il borgo di Petina che si mostra pieno di attività tra storia e tradizione. I visitatori troveranno un paesino vivace che ha organizzato una bella sagra gastronomica in cui non mancheranno anche le varie degustazioni dei prodotti locali tipici del Cilento.

Le festa della “La Fragolina” è stata anche quest’anno organizzata dall’Amministrazione Comunale e dalle Associazioni Giovanili di Petina, e sarà la 53° Edizione della “Festa della Fragolina e dei Sapori degli Alburni”.

Tanti eventi e buona musica alla 53^ “Festa della Fragolina e dei Sapori degli Alburni”

A Petina si inizia la festa sabato 21 giugno 2025 alle ore 17 con la cerimonia di apertura e con l’avvio degli stand gastronomici e artigianali. Glii stand gastronomici apriranno sabato 21 alle ore 19 e poi domenica 22 alle ore 12.30 e poi di nuovo alle 19.

In questi due giorni non mancheranno:

Degustazioni di dolci e specialità locali

Musica dal vivo e spettacoli folkloristici

Escursioni nel cuore del Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Mercatini di prodotti tipici e artigianato

Il programma di dettaglio di sabato 21 giugno:

Il programma di dettaglio di domenica 22 giugno

Festa della Fragolina e dei Sapori degli Alburni

Quando : Sabato 21 e Domenica 22 Giugno 2025, dalle ore 17:00

: Sabato 21 e Domenica 22 Giugno 2024, dalle ore 17:00 Dove : Petina, provincia di Salerno

: Petina, provincia di Salerno Biglietti : Ingresso libero. Degustazioni e attività disponibili sul posto.

: Ingresso libero. Degustazioni e attività disponibili sul posto. Maggiori informazioni: Evento Facebook

