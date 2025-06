Concerto al tramonto a Pietrarsa il 21 giugno: colonne sonore sul mare di Napoli

Ph Nomea

Un concerto, un tramonto, un’emozione da ricordare sul mare, un evento unico dove la magia della musica si fonde con uno degli scorci più particolari del golfo

Sabato 21 giugno 2025 il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa si trasforma in un teatro a cielo aperto con l’inaugurazione della rassegna “Concerti al Tramonto”, un evento che fonde musica e paesaggio in un’esperienza immersiva dal forte impatto emotivo. Nella cornice straordinaria del Golfo di Napoli, la luce dorata del tramonto accompagnerà un raffinato concerto interamente dedicato alle più celebri colonne sonore del cinema.

A dare voce alle emozioni saranno tre musicisti d’eccellenza: Guido Esposito al violino, Raffaele Sorrentino al violoncello e Sossio Noviello al pianoforte. Il trio guiderà il pubblico in un viaggio tra note che hanno fatto la storia della settima arte, con un omaggio speciale al genio di Ennio Morricone e ad altri grandi compositori del grande schermo.

Un’esperienza d’ascolto intensa e suggestiva al tramonto

La location è unica: l’Arena del Museo di Pietrarsa, affacciata direttamente sul mare, che offre una vista incantevole dove le architetture dell’antico opificio borbonico dialogano con il paesaggio costiero.

L’ingresso all’evento include anche la visita libera ai padiglioni museali, dove si può ammirare una collezione imponente di locomotive storiche e percorrere un affascinante itinerario nella memoria dell’industria ferroviaria italiana. Un’occasione perfetta per scoprire un luogo simbolo del patrimonio napoletano in una veste nuova, tra arte, cultura e musica.

L’evento è organizzato da NOMEA, brand internazionale presente in Italia, Spagna e Albania, insignito del Premio Nativity in The World all’interno del 30° Concerto dell’Epifania 2025. I posti sono limitati ed è richiesta la prenotazione via WhatsApp al numero indicato. In caso di maltempo, il concerto si svolgerà comunque nei suggestivi padiglioni interni del museo.

Riepilogo Evento: Concerti al Tramonto – Colonne Sonore a Pietrarsa

Evento ufficiale

Sito ufficiale Nomea:

In caso di pioggia, l’evento si terrà al coperto

